Die Kölliker Hochstudscheune an der Scheidgasse 24 ist die allerletzte ihrer Art im Kanton Aargau – vermutlich sogar die letzte im gesamten Verbreitungsgebiet der Hochstudbauten, das sich einst quer durch die Schweiz zog. Das Spezielle: Normalerweise vereinen Hochstudhäuser Wohnhaus, Stallungen und Scheune unter einem Dach. Dass ein Hochstudbau einzig zum Zweck der Lagerung gebaut wurde, ist aussergewöhnlich. Der Kernbau der Kölliker Hochstudscheune datiert von 1819. Später wurde die strohgedeckte Scheune mehrfach umgebaut. So wurden im 20. Jahrhundert unter anderem eine Mosterei und eine Küferei in der Scheune untergebracht. Die selbst gebauten Maschinen in der Küferei sind bis dato erhalten geblieben und zum Teil noch immer funktionstüchtig. Laut Cecilie Gut, die den Bau für die Kantonsarchäologie untersucht hat, würde mit dem Abbruch der Scheune nicht nur Dorfgeschichte verschwinden, sondern auch Beweis- und Forschungsmaterial. «Die Scheune ist ein letzter Zeuge dafür, wie Landwirtschaft um 1800 funktioniert hat. Ohne sie bleiben auf immer und ewig Forschungslücken offen.»