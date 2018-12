Seit gestern ist das Regionale Steueramt Moosleerau-Reitnau-Attelwil geschlossen. Am 7. Januar wird es in Schöftland wieder geöffnet. Das in der Moosleerber Gemeindeverwaltung beheimatete Steueramt hatte mit personellen Engpässen zu kämpfen: Längere Ausfälle wegen Krankheit und Mutterschaft und eine Kündigung. «Die Suche nach Ersatz war sehr schwierig, der Arbeitsmarkt ist in diesem Bereich ausgetrocknet», sagt der Moosleerber Ammann Daniel Dätwyler. Gestern übergab er das Steueramt stellvertretend an das Regio-Steueramt Schöftland, das vom Leiter Steuern Markus Gasser und Ammann Rolf Buchser repräsentiert wurde.

Der Auslagerung nach Schöftland gingen «zwei Monate Vollgas» voraus, wie es Markus Gasser ausdrückte. Als das Amt zu verwaisen drohte, so Daniel Dätwyler, habe man mit umliegenden Gemeinden nach Lösungen gesucht. Gefunden wurde sie in Schöftland.

«Die schnelle Aufgleisung der Steueramtsauslagerung hat für uns ein grosses Problem gelöst», so Daniel Dätwyler. So kann die ganze Steuerperiode 2019 bereits in Schöftland bearbeitet werden. Mit dem Amt verlegt auch Noëlle Basile, bisher stellvertretende Leiterin Steuern ihren Standort von Moosleerau nach Schöftland. Sie wird im neuen Team Sachbearbeiterin.