Wynental Ungewisse Zukunft – Erzähltal vor dem Ende? Unter dem Titel «inspiriert» geht das Erzähltal im Wynen- und Seetal in die 14. Saison; obs eine 15. gibt, steht in den Sternen.

Herbert Huber und Hans Ruedi Eichenberger mit dem aktuellen gelben Punkt. Bild: Peter Weingartner

AargauSüd Impuls und seine Gemeinden bieten vom 14. bis 17. September zum 14. Mal im weitesten Sinn kulturelle Veranstaltungen. Kostenlos. Zwölf Programmpunkte bieten einen bunten Mix. Als Gastgemeinde ist Boniswil dabei. Hier kann man zum Thema Strohindustrie nicht nur sehen, wie mit Stroh und Rosshaar geflochten wurde; man darf unter Anleitung selber Strohsterne herstellen. Die Bandbreite der Angebote ist gross. So erzählt Martin Widmer, ehemaliger Swissair-Angestellter und lange Jahre im Erzähltal engagiert, in Unterkulm über den Flugzeugabsturz in Dürrenäsch vor 60 Jahren.

Autorin Katja Alves liest in Zetzwil, und in Menziken spricht Marcel Ruf, Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg über das «Altwerden hinter Gittern». Dabei meint er nicht nur sich, sondern auch Insassen. Integriert ins Dorffest «850 Johr Gondischwiu» erzählen Hans Würgler und Gertrud Hesse persönliche Erlebnisse. Gleiches gilt für den Reinacher Anlass, wo die erste Altersheimleiterin, Johanna Ernst, fast 97, und die heutige Leiterin, Mirjam Lo Conte, sich über den Wandel unterhalten.

Im Oberkulm sind die beiden Musiker Dani Hächler und Philipp Schmid erzählend und musizierend am Werk, derweil man in Dürrenäsch den Wandel im Sozialwesen nacherleben kann. Und in Pfeffikon kommen Schülerinnen und Schüler zu Wort. Mit verrückten Velos wartet Leimbach auf, und Birrwil zeigt seine Holzschnitzelheizung.

Das Feuer fehlt allmählich

Ein Höhepunkt ist die Matinee am Sonntag, 17. September um 11 Uhr im Löwensaal in Beinwil am See, wo drei Söhne des Dorfes namens Eichenberger, ein Hoteldirektor, ein Regisseur und Choreograf und ein Fotograf und Filmemacher, die letzteren mit internationalem Renommee, sich den Fragen der Moderatorin Regi Sager stellen. Alle Daten und Zeiten sind unter www.aargausued.ch zu finden.

An der Vorstellung des diesjährigen Programms herrschte nicht nur eitel Optimismus, was die Zukunft des Erzähltals angeht. Herbert Huber, Geschäftsführer des Regionalplanungsverbands, hört Ende September definitiv auf. Wie weiter, wenn kein Vorstandsmitglied bereit ist, die Federführung für das Erzähltal zu übernehmen? Und der Vorstand werde entscheiden. Huber setzt ein «grosses Fragezeichen». Chance für etwas Neues? Ob ein Kulturverein im Tal übernehmen will?

Die Sponsorensuche sei schwieriger geworden, das Engagement kleiner. Herbert Huber vermisst das «feu sacré». So habe sich in Reinach der Gemeindeammann um Botschafterinnen bemühen müssen. Botschafter übernahmen am Anlass das Werbematerial; sie waren auch dafür besorgt, dass ihre Gemeinde einen Anlass übernimmt.

Emotionale Befind- und Empfindlichkeiten

Projektleiter Hans Ruedi Eichenberger strich die Überregionalität des Anlasses heraus: «Wo gibt es das?» Gratiseintritte, das Kennenlernen interessanter Menschen mit Wurzeln in der Region, Erlebnisse für alle Altersgruppen: Das sind für ihn gute Punkte. Und die Marke mit dem gelben Punkt sollte man nicht leichtfertig aufgeben.

Felix Matthias beantragte, vor der Auswertung mit Rückblick und Ausblick im November Vorabklärungen zu treffen, und das an einem Runden Tisch mit Kulturorganisationen in der Region. Und dann Meilensteine setzen für die Ausgabe 2024.

Wie unterschiedlich Gemeinden reagieren, zeigt ein Beispiel: Während Gontenschwil den Erzähltag in ihr Jubiläumsfest integriert, nennt Teufenthal ihr Fest als Grund, gerade nicht mitzumachen. Am Rand zur Sprache kamen auch emotionale Befind- und Empfindlichkeiten: Warum firmieren die Luzerner Nachbarn als Rickenbach-Pfeffikon, während Menziken ohne Burg im Programmheft aufscheint?