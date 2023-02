Wynental Noch knapp drei Monate: «Die Wyna-Expo hat die maximale Grösse erreicht» Vom 27. bis zum 30. April werden sich in Reinach wieder 30'000 Menschen vor den vielen Ständen tummeln. Die Organisatoren gönnen sich aktuell eine letzte Pause vor dem Grossanlass – danach gehe es richtig los.

OK-Präsident Christian Schweizer ist seit über zehn Jahren im OK des Wyna-Expo. (Im Bild: Vorbereitungen auf die Wyna-Expo 2019) Michael Küng / Archiv

Etwas über 9300 Menschen leben aktuell in Reinach. In knapp drei Monaten wird sich diese Zahl wohl vervielfachen – zumindest vorübergehend. Vom 27. bis 30. April findet in der Oberwynentaler Gemeinde wieder die Wyna-Expo statt. Dann erwarten die Organisatoren etwa 30'000 Besucherinnen und Besucher.

Rund 170 Ausstellerinnen und Aussteller werden während der Expo ihre Unternehmen präsentieren – und das ist genug, wie Organisator Christian Schweizer auf Anfrage sagt: «Die Wyna-Expo hat die maximale Grösse erreicht.» Eine Erweiterung in den Sportanlagen Moos sei nicht möglich und nicht geplant. Er ergänzt: «So wie es ist, ist es optimal.»

Anmeldungen gab es genug

Laut Schweizer sei an der Expo mit so vielen Ausstellenden die gesamte Bandbreite des Oberwynentaler Gewerbes vertreten. Dieses werde durch Firmen aus Beinwil am See und aus dem nahen Michselamt im Kanton Luzern ergänzt. «An der Messe werden sie von der Bank über den Nahrungsmittelverkäufer und den Installateur bis hin zur Versicherungsgesellschaft alles sehen», so der OK-Präsident.

Fast alle Ausstellerinnen und Aussteller, die vor einem Jahr zugesagt haben, sind auch nach der pandemiebedingten Verschiebung noch am Start. «Die restlichen Plätze waren schnell gefüllt», so Schweizer. Den Gastronomie-Bereich abzudecken, habe sich jedoch als schwieriger herausgestellt. Mittlerweile sei aber auch der gut gelungen. Schweizer findet: «Zusammenfassend liefen die Vorbereitungen im gewohnten Rahmen, das heisst sehr gut.»

In Reinach entsteht ein Volksfest

Dennoch gibt es vieles, das noch gemacht werden muss, weiss der Organisator: «Im Moment laufen vor allem sehr viele Detailarbeiten, die weder für Besucher noch Aussteller genau ersichtlich sind.» Die Hallenpläne sind fertig, die Ausstellung als solche ebenfalls. Aber was es rundherum braucht, von Bewilligungen bis zur Bestellung von Material, ist sehr aufwendig. «Auch die Absprache mit allen Partnern, von Verkehr über Sicherheit bis Installationen, ist nun in vollem Gange», so Schweizer. Allgemein brauche es viel Zeit und Aufwand, bis eine solche Messe rundläuft.

Nervös seien Mitorganisator Matthias Haller und Christian Schweizer deshalb aber nicht. Man verspüre eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude. «Wir setzen alles daran, dass die Wyna-Expo wieder ein Erfolg wird», so Schweizer. Dazu beitragen sollen unter anderem das neu gestaltete Messeareal und die neue Themenausstellung. Dort werden verschiedene Fahrzeug-Klubs – beispielsweise Porsche Mittelland und Unimog Gaggenau – «ganz tolle Autos» vorstellen, wie Schweizer erzählt. Die Vorbereitungen dazu seien zurzeit noch in vollem Gange. «Die Besucherinnen und Besucher können gespannt sein, was hier präsentiert wird», fügt er hinzu.

Neben Firmenständen und Themenausstellungen sind aber auch Essen und Feierlichkeiten geplant. Schweizer sagt: «Die Sportanlagen Moos Reinach werden wiederum in ein grosses Volksfest verwandelt.»