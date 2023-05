Wynental Besucherrekord an der Wynaexpo: «Ich habe noch nie so viele Hände geschüttelt» Vom 27. bis zum 30. April strömten über 33'000 Menschen nach Reinach zur 14. Ausgabe der Wynaexpo. Trotzdem gab es laut OK-Präsident Christian Schweizer auch dieses Jahr keine Zwischenfälle.

Alleine am Samstag besuchten laut Veranstalter über 10'000 Menschen die Wynaexpo. Bild: Mathias Förster

Vier Tage lang war Reinach das Zentrum des Wynentaler Gewerbes. 170 Unternehmen aus der Region haben sich von Donnerstag bis Sonntag auf insgesamt 4000 Quadratmetern vorgestellt. Jetzt ist alles vorbei – zumindest fast: «Etwa 40 Personen sind heute noch mit dem Abbau des Geländes beschäftigt», erzählt Christian Schweizer, Präsident des Organisationskomitees.

Neben Arbeit bleiben ihm aber vor allem schöne Erinnerungen an die vergangenen Tage: «Ich habe fünf Wynaexpos organisiert, die diesjährige war mit Sicherheit die beste.» Über 33'000 Menschen besuchten die Ausstellung – ein neuer Rekord. Alleine am Samstag hätten über 10'000 Menschen die Messe besucht. Gleichzeitig wurde laut Schweizer kein einziger ernster Zwischenfall gemeldet.

Weil die Wetterprognose für die Expo-Tage eher schlecht war, wurde die Reithalle erstmals zur Gastro-Halle umfunktioniert. «Das war ein voller Erfolg», hält Schweizer fest. Ähnlich lief es dem Veranstalter zufolge mit den beiden neuen Themenbereichen: Unimog und Porsche stellten am Freitag respektive Samstag einige ihrer Fahrzeuge aus. «Sehr viele Leute haben die Ausstellungen besucht», so Schweizer.

Matthias Haller (Mitte) und Christian Schweizer (rechts) sind zufrieden mit der 14. Ausgabe der Wyna-Expo. Bild: Mathias Förster

Lobende Worte findet der Veranstalter vor allem auch für die Ausstellenden. «Die Unternehmen haben sich dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben.» So konnten sich beispielsweise Jugendliche am Stand der lokalen Metallindustrie nicht nur über Berufe in der Branche informieren, sondern auch einen Handy-Halter aus Metall bauen.

Dass die Besucherinnen und Besucher zufrieden waren, erfuhr Schweizer oft schon während der Expo: «Ich habe noch nie so viele Hände geschüttelt.» Einige Gäste seien zudem an allen vier Tagen an der ersten Wynaexpo seit Corona gewesen. «Ich denke, man hat gemerkt, dass die Leute den Event vermisst haben.»