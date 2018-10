Es ist eine Premiere in der Geschichte der Wynental- und Suhrentalbahn: Zum ersten Mal wird eine Totalerneuerung während 17 Tagen am Stück durchgeführt. Die 1,1 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Oberkulm und Gontenschwil wird seit der Nacht auf Samstag umgebaut. Die Strasse entlang des Gleisabschnitts ist momentan gesperrt und geht erst zwei Wochen nach Bauende wieder auf.

Bisher wurden Arbeiten an der Bahnstrecke an Wochenenden oder in Nächten erledigt. Aus verschiedenen Gründen habe man diesmal das neue Konzept gewählt, wie Urs Grütter, Projektleiter Aargau Verkehr, AVA (ehemals WSB), sagt. Erstens erreiche man so eine bessere Bauqualität, denn bei tagelangen Unterbrechungen gäbe es durch das Verschweissen nach Arbeitsende viele Nahtstellen. Zweitens sei man so wesentlich schneller. Bei nur tageweiser Sperrung würden die Arbeiten etwa acht Wochen dauern. Drittens sei die gewählte Variante kostengünstiger. Grütter schätzt die Kosten auf zwischen 3,5 und 3,8 Millionen Franken. Sie werden zu 100 Prozent von Aargau Verkehr aufgewendet.