Wohnungskäufer lieben Gränichen – aktuelles Beispiel zeigt aber, wie schnell Objekte weg sind

Kaufobjekte hingegen sind meistens relativ schnell weg. Aktuelles Beispiel ist die Überbauung am Küferweg 11 im Winkel-Quartier: Noch nicht ganz fertig erstellt, sind nur noch zwei der zehn Eigentumswohnungen verfügbar. Wo bis 2019 noch ein Einfamilienhaus stand, ragen heute zwei zweigeschossige Wohnbauten in die Höhe. Vier Zweizimmer- und sechs Dreizimmerwohnungen sind am Entstehen. Von den Letzteren sind noch eine mit 75 Quadratmetern für 518000 Franken und eine mit 95 Quadratmetern für 628000 Franken zu haben.

Das sind vergleichsweise niedrige Preise. Gränichen liegt zwar nahe bei Aarau und verfügt über eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten oder mehreren Tramhaltestellen. Die Autobahn als Trenngürtel zu Suhr und dem unmittelbar zusammengewachsenen Gross- Aarau bewirkt aber, dass bei der Wertschätzung der Wohnobjekte das zentrumsnahe Gränichen dem Land zugeordnet wird und nicht der Stadt. Wohnungen werden so günstiger, was Kaufinteressierten zugutekommt, den Bauboom in der Gemeinde aber mitverantwortet.