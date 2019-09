«In ein paar Minuten habe ich einen Termin bei meiner Bank hier in Reinach. Ich wohne in Menziken, mit dem Zug habe ich also nicht weit. Ursprünglich komme ich aus Portugal, vor fünf Jahren bin ich dann in die Schweiz gegangen.

Ich habe Freunde und Bekannte hier. Ich bin alleine hergekommen. In meiner Heimatstadt Abrantes, wo ich aufgewachsen bin und lange gelebt habe, ging es mir irgendwann nicht mehr gut. Ich fand keine Arbeit mehr. Ich bin gelernter Handwerker.

In Reinach habe ich dann arbeiten können. Bis im März war ich bei der Kaltband AG angestellt. Zwei Jahre und drei Monate war ich dort. Ein Streit mit einem anderen Mitarbeiter führte dann aber dazu, dass ich gehen musste.

Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einem Job. Mir ist egal, was ich machen muss, ich bin handwerklich begabt. In meinem Wohnblock erledige ich für meine Nachbarn manchmal Unterhaltsarbeiten in der Wohnung. Heute Nachmittag kann ich wieder so eine Arbeit machen. Das bringt mir etwas Geld ein.»