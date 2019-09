«Ich bin auf dem Weg nach Hause, nach Zetzwil, wie Sie es vielleicht nennen würden. Bei mir heisst es ‹Zetzbu›. Hier in Reinach habe ich ein paar Sachen erledigt. Ich war beim Coiffeur und habe mein Hörgerät kontrollieren lassen. Dann bin ich noch in den Bärenmarkt und habe ein Kafi getrunken. Die Region kenne ich gut, ich wohne schon sehr lange in Zetzbu. Früher war ich mal in Aarau angestellt, vor zwölf Jahren habe ich auch kurz bei Villiger in Pfeffikon gearbeitet.

Eigentlich bin ich gelernter Zimmermann. Kurz nachdem ich in Rente ging, ist dann meine Frau gestorben. Seither wohne ich alleine. Es ist ein grosses Haus, das viel zu tun gibt. Ich bin viel mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt. Für meine Einkäufe fahre ich fast täglich nach Reinach. Aber immer mit der WSB, ein Auto habe ich schon lange nicht mehr.»