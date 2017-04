6604 Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind zur Generalversammlung der Raiffeisenbank Reitnau-Rued eingeladen worden. 960 davon haben sich angemeldet, 872 sind anwesend. Und sie füllen die Dreifachturnhalle in Schöftland. Was, wenn alle ihr Recht wahrnähmen? Oder jeder Dritte? «Das ginge nicht mehr», sagt Verwaltungsratspräsident Hans Ulrich Ziswiler. Man hält sich an Erfahrungswerte: durchschnittlich 14 bis 15 Prozent besuchen die GV.

GV soll bleiben

Ziswiler steht klar hinter der Generalversammlung, auch wenn sie mit gut 100 000 Franken zu Buche schlägt. Man habe Alternativen diskutiert, sollte die Teilnehmerzahl ansteigen. Es gebe die Möglichkeit, die Kompetenzen an eine Delegiertenversammlung abzutreten, wie das grössere Genossenschaften praktizieren. Das sei schon ab einer Grösse von 500 Genossenschaftern möglich. Und dann wäre noch die schriftliche Urabstimmung. «Wir hoffen nicht, dass es so weit kommt», sagt Ziswiler. Zum Vergleich: Vor einem Jahr nahmen 760 (von 6422) Personen teil.