Dunkelblau, grün, braun und orange. Fische in verschiedensten Farben tummeln sich auf dem grossen Wandbild im Hallenbad Menziken. Gemalt wurde es vom Menziker Künstler Adolf «Dolfi» Weber (1925–1996). Seit über 40 Jahren ziert dieses Bild die westliche Wand des Hallenbads. Ob es nach den laufenden Sanierungsarbeiten – das Bad wird für fünf Millionen Franken erneuert – noch immer dort hängen wird, entscheidet sich Ende April.

In der Aargauer Kunstszene ist Adolf Weber ein Begriff. Zu Lebzeiten traf man ihn regelmässig mit der Staffelei unter dem Arm in Menziken an. Auf dem Weg an die Wyna, um die Natur auf Leinwand zu bringen. Es gab eine Generation Menziker, die einen Weber in der Stube hängen hatten oder sich zumindest gewünscht haben, sich ein Kunstwerk vom Maler leisten zu können. Man war stolz auf den hiesigen Kunstmaler. In den letzten Jahren scheint er jedoch ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein.

Vom Bauernleben geprägt

Maler war Webers Beruf. Er konnte von seiner Kunst leben. Schon in der Reinacher Bezirksschule zeichnete und malte Weber leidenschaftlich. Die Lehrer förderten ihn. Nach seiner Lehrzeit bei Kunstmaler Eugen Maurer studierte er an der Kunstgewerbeschule in Zürich und später an der École des Beaux-Arts in Genf. Nach dem Zweiten Weltkrieg liess er sich an seinem Heimatort Menziken nieder und gründete eine Familie. Über 50 Jahre lang widmete er sich unablässig der Malerei. «Seine Herkunft aus bäuerlichen Verhältnissen prägte ihm eine treue Verbundenheit mit der natürlichen Umgebung und eine Selbstverständlichkeit der eigenen Tätigkeit ein», schrieb Sohn Claudius Weber 2005 über seinen Vater. Der Vater sei früh aufgestanden und habe sich auf ein tägliches Malen vorbereitet, wie einer, der in die Werkstatt oder ins Büro gehe oder genauer: das Feld bestellen oder das Vieh versorgen müsse.

Ein Wandbild für die Badi

Webers Bilder fanden ihren Platz meist in privaten Räumen. Werke im öffentlichen Raum gab es nur vereinzelte. So hatte er ein Wandbild in der Menziker Schule gestaltet. Ein Pendant dazu gab es in Entfelden und auf der Menziker Post findet man noch heute ein Kunstwerk von «Dolfi» Weber.