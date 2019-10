Das sehr grosse Engagement aller Kandidatinnen und Kandidaten. Sehr viele Kandidierende haben Anlässe organisiert, an denen sich auch die Kolleginnen und Kollegen vorstellen konnten. Dadurch hatte ich viele interessante Gespräche und viel Kontakt mit Personen aus dem ganzen Kanton Aargau.

Was hat Sie am Wahlkampf am meisten überrascht?

Bruno Rudolf: Ja, das ist so. Es ist eine sehr anspruchsvolle und zeitintensive Phase mit vielen Anlässen und persönlichem Engagement. Ohne die Hilfe meines Wahlkampfkomitees, insbesondere dem Wahlkampfleiter Dany Bürge, wäre dies alles gar nicht möglich gewesen.

Herr Rudolf, Sie sind in der Endphase Ihres Nationalratswahlkampfs. Sind Sie froh, dass er bald vorbei ist?

Losgelöst vom konkreten Projekt der albanisch-islamischen Gemeinschaft. Finden Sie es legitim, dass auch nicht christliche Religionen bei uns immer mehr Gebetshäuser eröffnen, in Einzelfällen auch Neubauten erstellen?

Anhand der geltenden Gesetze ist es erlaubt. Ich als bekennender Christ störe mich aber daran. Gebetshäuser von nicht christlichen Religionen führen zu Parallelgesellschaften.

Ist es nicht unwürdig, dass die albanisch-islamische Gemeinschaft ihre Predigt an grossen Feiertagen in der Tennishalle abhalten muss?

Ich finde es befremdend, dass auf dem Foto der Tennishalle nur Männer zu sehen sind. Scheinbar sind die islamischen Frauen nicht erwünscht an diesen grossen Feiertagen. Unwürdig finde ich, dass es in der heutigen Zeit in islamischen Ländern immer noch Christenverfolgungen gibt.

Die Agglomeration Reinach/Menziken hat einen Ausländeranteil von 40 Prozent, liegt damit kantonsweit in der Spitzengruppe. Empfinden Sie das als Fluch oder Segen?

Der extrem hohe Ausländeranteil im Oberwynental ist für mich beängstigend. Bereits bilden sich Parallelgesellschaften. Es gibt Quartiere, in denen es keine Schweizer mehr hat. Parallelgesellschaften machen eine Integration unmöglich. Wie Sie unschwer feststellen können, ist für mich der extrem hohe Ausländeranteil bestimmt kein Segen.

Würden Sie lieber an einem Ort leben, wo es weniger ein Religionsgemisch gibt?

Für mich ist nicht die Anzahl der Religionen massgebend, sondern die Zusammensetzung und die jeweiligen Verhältnisse. Falls sich eine fremde Religion immer mehr ausbreitet, ist das gefährlich und bedrohlich.

Die SVP, allen voran Nationalrat Walter Wobmann, gehört zu den vehementesten Kritikern des Islam in der Schweiz. Sehen Sie das auch so?

Wenn sich islamische Personen hier in der Schweiz integrieren, ist das kein Problem. Und genau das ist der springende Punkt. Mit dem Bau von Moscheen hier in der Schweiz bauen sie sich ihre islamische Parallelwelt auf, in der sie unter sich sind, wo der Koran und die Scharia gelehrt werden und der Islam gepredigt wird.

So funktioniert Integration nicht. In der Moschee können sie unter sich sein. Parallelgesellschaften sind gefährlich, ganz besonders, wenn sie nach anderen Gesetzen, wie zum Beispiel der Scharia, leben.