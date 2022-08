Wiliberg Gemeinderatsschiessen: Wie aus einer Schützenhaus-Renovierung eine jahrzehntelange Tradition wurde Am Freitag, 16. September, findet beim Schützenhaus Hargarten in Reitnau das 41. Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen statt.

Gemeindeammann Ruedi Wirth, Staffelbach, in Aktion beim Gemeinderatsschiessen oberes Suhrental. Peter Weingartner / WYS

Am 16. September treffen sich Behördenmitglieder aus acht Suhrentaler Gemeinden, um beispielsweise mit einem Gewehr, einer Armbrust, mit Frisbees oder Ähnlichem zu schiessen. Das Obersuhrentaler Gemeinderatsschiessen hat in der Region Tradition. Dieses Jahr findet bereits die 41. Ausgabe statt.

Die erste Ausgabe war vor über vier Jahrzehnten, im Jahr 1980. Kurt Baumann, damaliger Gemeinderat von Attelwil (heutiger Dorfteil von Reitnau), fand, die Renovierung des Schützenhauses sei ein Grund zum Feiern. «Behördenmitglieder der nahe gelegenen Gemeinden wurden zum Schiessen eingeladen», erzählt Wilibergs Ammann Patric Jakob. Seine Gemeinde war schon damals eine der eingeladenen. Weitere ­waren Reitnau, Schöftland, ­Staffelbach, Moosleerau und Kirchleerau. Später sind noch Schloss- und Schmiedrued dazugekommen. Insgesamt sind bei jeder Ausgabe um die 40 Personen anwesend. Eingeladen sind am Traditionsanlass jeweils alle Gemeinderatsmitglieder, Gemeindeschreiberinnen und -schreiber sowie Finanzverwalterinnen und -verwalter der genannten Gemeinden. Das Gemeinderatsschiessen ist Jakob zufolge vor allem eines: «Ein super Anlass, um sich mit anderen Behördenmitgliedern auszutauschen.» Normalerweise habe man kaum die Chance, die Verantwortlichen der umliegenden Gemeinden richtig kennen zu lernen. «Meist ist man zu beschäftigt, um sich nach einer Besprechung noch weiter auszutauschen.»

Der jährliche Anlass startet jeweils mit einem Gruppenwettkampf – die Teams werden nach Gemeinden gebildet – im Schützenhaus Hargarten in Reitnau. Der Austragungsort und das Nachtessen werden jedes Jahr von der organisierenden Gemeinde neu ausgesucht. Zu gewinnen gibt es meist etwas aus einem Hofladen oder einen Gutschein. Die Gemeinde, in der das Nachtessen stattfindet, wird auf simple Weise bestimmt: «Wir rotieren jährlich nach dem Alphabet», so Jakob. Dieses Jahr ist seine Gemeinde, Wiliberg, an der Reihe.

Nach dem Turnier folgt jeweils der zweite Teil des Abends: das Nachtessen. In der diesjährigen Ausgabe findet das im Gasthuus Moosersagi in Wiliberg statt. Dort wird dann auch die Preisverleihung abgehalten. Wiliberg klar definiert: «Wir wollen natürlich die Besten sein.»