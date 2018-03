Angela Müller (15) besuchte den -Unterricht in Oberkulm. Es sei «manchmal richtig unterhaltend gewesen», erzählt sie. «Der Pfarrer machte oft unbewusst lustige Sprüche». Für Angela war immer klar, dass sie konfirmiert werden will. Andere brauchten dazu sanften Druck. Etwa Ramon Wasem (15): «Meine Eltern wollten, dass ich den Konfirmationsunterricht besuche. Dann bin halt gegangen.»

Was ist die Konfirmation aus Sicht eines Pfarrers? Pfarrer Toni Gruber (61), der Angela und Ramon betreute, erklärt: «Nach dem Schulabschluss verschlägt es die Jugendlichen in alle Richtungen. Im Konfirmationsunterricht geht es nicht primär darum, Wissen zu vermitteln, sondern ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Und es geht auch darum, dass Kinder Vertrauen in sich selbst fassen.»

Gruber weiter: «Bei der Konfirmation ist nicht nur der rituelle Segen wichtig. Von mindestens gleich grosser Bedeutung ist das Fest danach. Damit erhalten die Jugendlichen einen feierlichen, wichtigen Tag, bei dem es nur um sie geht, bei dem sie völlig im Mittelpunkt stehen.»

Früher erhielten alle eine Uhr

Dabei spielen natürlich auch die Geschenke eine Rolle. Dazu sagt Sandra Karth, Pfarrerin der Jugendkirche Seengen: «Das traditionelle Geschenk der Familie an die konfirmierten Jugendlichen war eine Uhr. Die Idee dahinter ist, den Kindern etwas zu schenken, das sie das Leben lang begleiten wird.» Heutzutage erhielten die Konfirmierten praktische Geschenke wie Laptops oder einfach nur Geld, mit dem sie etwas Geplantes kaufen könnten. «Aber bei manchen gibt es auch heute immer noch eine schöne Uhr», so Sandra Karth.

Wann ist der optimale Zeitpunkt für die Konfirmation? Da gehen die Meinungen auseinander. Die Jugendlichen werden nicht überall im gleichen Alter konfirmiert. In der Reformierten Kirchgemeinde Lenzburg sind die Konfirmanden bewusst jünger als in der Kirchgemeinde Kulm: «Wir lassen sie mit ungefähr 12 Jahren, also in der Zeit der Pubertät, konfirmieren. Die Jugendlichen stehen gerade dann auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Sie suchen nach Orientierung und brauchen Menschen, die sie tolerieren und unterstützen», erklärt Pfarrer Martin Domann.