Das bewegte Leben der Hotelkönigin Ljuba Manz (77) füllt Bände – vorerst füllt es ein neues Buch, in dem ihr Weg von der kriegsgeschüttelten Ukraine über das Wien der Nachkriegszeit bis an die Zürcher Bahnhofstrasse nachzulesen ist. Auch werden darin Details über das Manzsche Familienanwesen Dornegg, ihre Beziehung zum Böhler und zu Unterkulm geschildert.

Für das Vorwort zur Lebensgeschichte konnte Ljuba Manz Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz gewinnen. «Sie ist nach ihrer Jugend stets auf das Leben zugegangen und hat solches nicht bloss über sich ergehen lassen», schreibt er darin.

Von Zürich auf den Böhler

Im Buch wird erzählt, wie Ljuba Manz zu ihrem Anwesen im Wynental gekommen ist. Mitglied der Hoteldynastie der Familie Manz, deren Flaggschiff das «St. Gotthard» in Zürich ist, wurde sie 1974. Die erste Ehefrau des Hoteliers Caspar Manz war 1971 verstorben. Drei Jahre später heiratete er die gebürtige Russin Ljuba, 17 Jahre jünger als er. Kennen gelernt hatten sie sich, als sie ihn überzeugte, die Austern für seine bekannte Hummerbar fortan über ihr Importgeschäft für Fisch und Meeresfrüchte zu beziehen.

Diese Heirat führt das Paar in den Aargau. Im Buch heisst es: «Um klare Verhältnisse zu schaffen, entscheidet sich Caspar Manz in Absprache mit der Vormundschaftsbehörde, seinen Kindern das Erbe ihrer Mutter auszuzahlen. Dafür fehlen ihm jedoch die finanziellen Mittel. Er entschliesst sich, dafür das Haus auf der Forch ZH zu verkaufen. Für sich und Ljuba findet er in unmittelbarer Nähe zum ‹St. Gotthard› ein neues Zuhause. Auf der Schipfe in Zürichs Altstadt mietet er eine bescheidene Zweizimmerwohnung. Auch Ljuba wird aktiv und erhält durch einen Zufall Unterstützung. Der deutsche Komponist Professor Werner Egk besitzt im Aargau, nahe Dornegg, ein schönes ländliches Anwesen. Er hat es erstanden, um sich in der Schweiz niederzulassen – was ihm die Behörden jedoch verweigern. So ist der bekannte Musiker und Ehrenbürger von München gezwungen, sein Bijou wieder zu verkaufen: an Ljuba. Sie handelt mit ihm einen Kaufvertrag aus, der sie verpflichtet, den Kaufpreis in zehn Jahresraten abzuzahlen. Vereinbart ist auch: Sollte der 1901 Geborene vor dieser Zeitspanne sterben, würden, weil keine Erben vorhanden sind, die Zahlungen eingestellt. Werner Egk stirbt 1983, kurz nachdem Ljuba die letzte Rate überwiesen hat.»