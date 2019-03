Laut Terminplan soll ab dem kommenden August weiteres sauberes Material in die ehemalige SMDK gekippt werden. In den ersten beiden Etappen sind bis Ende Oktober 2018 rund 400'000 Tonnen Ausbruchmaterial aus dem Eppenbergtunnel (SBB-Strecke Aarau–Olten) deponiert worden. Die Grube ist aktuell zu einem Drittel aufgefüllt.

Im letzten Herbst hatte es danach ausgesehen, als würden sie ihre Forderungen im Rahmen des Raumplanungsverfahrens einbringen. Wie sich jetzt herausstellt, taten sie es nun aber mittels Einwendungen im Baubewilligungsverfahren – was für den Zeitplan der SMDK wesentlich unangenehmer ist.

Kurz darauf war klar, dass es dazu Vorbehalte gibt. Johannes Jenny, der Geschäftsführer von Pro Natura, forderte in der AZ die Schaffung eines schweizweit einzigartigen Naherholungs- und Amphibienschutzgebietes. Dem Kanton schweben stattdessen knapp sechs Hektaren neue Fruchtfolgeflächen vor. Die SMDK hat freiwillig drei Hektaren naturnahe Flächen eingeplant. Trotzdem sind die Umweltorganisationen noch nicht zufrieden.

«Mitwirkung baldmöglichst»

Weil es sich um Bauen ausserhalb der Bauzone («weisse Fläche») handelt, ist der Kanton stark involviert. «Es liegt eine erste Stellungnahme des Kantons vor, die der Bauherrschaft vor kurzem zugestellt wurde», erklärt Gemeindeschreiber Felix Fischer. Eine Rückmeldung seitens der SMDK an den Gemeinderat gebe es noch nicht.

Was das Raumplanungsverfahren anbetrifft, war im letzten Herbst die Mitwirkung für diesen Winter in Aussicht gestellt worden. Wann sich alle Interessierten zur zukünftigen Nutzung des SMDK-Geländes äussern können, ist noch offen. «Die Mitwirkung soll so bald wie möglich, basierend auf guten Grundlagen erfolgen», erklärte Fischer gestern.

Ab April wird gebohrt

Bei der ehemaligen SMDK ist in den letzten Wochen der Gleisanschluss weitgehend entfernt worden. Die Schienen südlich des ehemaligen Deponiekörpers bleiben aber noch einige Jahre, weil sich in ihrem Bereich die Brunnen zum Abpumpen von Sickerwasser befinden.

Unmittelbar bevorstehend ist der Nachaushub mittels Grosslochbohrungen auf der Westseite der Deponie. Die Baubewilligung liegt vor, der Start wird Anfang April erfolgen. Mittels eines 110 Meter langen und 8 bis 12 Meter tiefen Schlitzes soll möglicherweise kontaminiertes Material herausgeholt werden.