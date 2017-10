Smartphone-Handschuhe? Sie ermöglichen das Bedienen von Touchscreens aller Art, auch bei tiefen Temperaturen. Zu haben am Herbstmarkt in Schöftland. Obs die in 46 Jahren noch gibt? Seit 46 Jahren aktiv auf dem Markt dabei ist Walter Dobler aus Willisau. Er stellt Arbeitskleider her, hat in seinem Marktsortiment aber auch Handelsware. «Eine Mischrechnung», sagt der 65-Jährige. «Ich sollte einen Gurt haben», sagt eine Kundin, «so 125 Zentimeter.» Die Probe zeigt: 130 Zentimeter passen; der Handel gilt. Auch Hemden und Hüte kauft er zu.

Lange Tage

«Wir haben schon zu kämpfen», sagt Dobler, der dienstälteste Marktfahrer. Vor allem die Standgebühren drückten. Am Freitag war er mit Frau Frieda noch in Frutigen; gestern Sonntag am Herbstmarkt in Madiswil. «Das gibt lange Tage», sagt der gelernte Industrieschneider. Handwerker und Leute aus der Landwirtschaft zählen zu seiner Kundschaft, aber auch «Bankdirektoren, die ein weisses Hemd brauchen». Und er lobt: «Schöftland pflegt den Markt.»