«Cinema 8» hatte letztes Jahr rund 142 000 Besucher

Für die Kinos war 2018 ein schwieriges Jahr, wie Rolf Portmann von der Kino Aarau AG in der letzten «Schweiz am Wochenende» berichtete. Rolf Häfeli, der Geschäftsführer des «Cinema 8» in Schöftland, verrät, dass er letztes Jahr rund 142'000 Besucher begrüssen konnte – inklusive des Open-Air-Kinos.

Und für das laufende Jahr ist er optimistisch: «Nachdem wir letztes Jahr mit der Fussball-WM und dem anhaltenden schönen Wetter eine starke Konkurrenz hatten, erwarte ich für 2019 ein Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent», sagt Rolf Häfeli. Während der Fussball-WM hatte er ein Public Viewing organisiert. «Das habe ich aber nicht nur aus finanziellen Überlegungen gemacht», sagt er. Es sei auch darum gegangen, mit dem Public Viewing Werbung für das Kino zu machen. Häfeli hatte bis zu 3000 Gäste pro Spiel.

Warum ist der Schöftler für 2019 optimistisch? Er glaube nicht, dass das Wetter noch einmal so schön werde wie letzten Sommer, lacht Rolf Häfeli. Und die 2018 so schmerzlich vermissten Blockbuster kommen jetzt beinahe am Laufband: «Nun gibt es praktisch jeden Monat einen guten Film. Etwa ‹Captain Marvel›, ‹Avengers: Endgame› und der nächste ‹Star Wars›».

Den «Cinema 8»-Komplex gibt es seit 1999. Neben den Kinosälen verfügt er über ein Hotel, Bars, Restaurants, eine Brauerei und eine Bowling-Bahn. Im Betrieb arbeiten insgesamt 115 Angestellte, die meisten sind Teilzeitmitarbeiter. Und vom 5. bis 8. April feiert der Komplex sein 20-Jahr-Jubiläum. (MIK)