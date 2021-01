Wegen Referendum wird die Zeit zu knapp: Kölliker Gemeinderat zieht Kauf von modularem Schulraum zurück

Für die Projektierung des Anbau hatte die Gmeind im Sommer 2019 einen Kredit von 392'000 Franken gesprochen. Dass Kölliken bereits für kommendes Schuljahr mehr Platz brauche, sei nicht geplant gewesen, sagt Bildungs-Gemeinderat Andreas Von Gunten (SP) der AZ. «Die Schülerzahlen werden immer auch durch nicht vorhersehbare Faktoren wie Zuzüger oder den Zeitpunkt der Realisierung von Wohnbauten beeinflusst.» Man hätte ein Provisorium fürs Provisorium gebraucht.

Kaum wäre die Referendumsfrist nach dem Ja zum Provisoriums-Kauf Anfang Januar (ungenutzt) verstrichen gewesen, hätte der Gemeinderat an Kauf und Aufstellung der neuen Räume gehen wollen. Da er das jetzt nicht kann, kommt er arg in Zeitnot: «Selbst wenn die Bevölkerung für den Kauf des modularen Schulraums stimmt, wäre die Zeit dann zu knapp, um ihn bis Schulbeginn im Sommer aufzustellen», so Andreas Von Gunten. «Wir müssten so oder so zur Überbrückung ein zweites Provisorium aufstellen. Damit würde nicht sinnvoll mit den finanziellen Mitteln der Steuerzahler umgegangen.»

Schon am 13. Januar reagierte der Gemeinderat Kölliken mit einer Medienmitteilung auf das eingereichte Referendum und warnte darin, es werde sehr schwierig, den auf Anfang August 2021 erforderlichen Schulraum termingerecht bereitzustellen. «Wir haben erwartet», sagt Von Gunten, «dass der modulare Schulraum nicht diskussionslos durchgehen wird. Wir haben aber nicht erwartet, dass ein Referendum ergriffen wird.

«Zur Notmassnahme verpflichtet»

Jetzt greift der Gemeinderat zum Plan B: Er hat entschieden, ein günstiges Provisorium zu mieten, das zum Schuljahresbeginn genügend Platz bietet. Die Konsultation der Bevölkerung sei nicht nötig gewesen, sagt Mario Schegner: «Aufgrund unserer Verantwortung, für genügend Schulraum zu sorgen, sind wir in der Pflicht, diese Notausgabe für das Provisorium zu tätigen.» Dort wird einzig die Schule untergebracht.

Die Kindergartenabteilung, die schon jetzt aus Platzgründen im Gemeindehaus einquartiert ist, bleibt vorläufig dort, wie auch der Schulsozialdienst. Der Pavillon bleibt nur solange stehen, bis der Erweiterungsbau, wie er ursprünglich geplant gewesen war, vollendet ist. Man rechnet mit etwa zwei Jahren. Über das Bauvorhaben entscheidet frühestens die diesjährige Wintergmeind.