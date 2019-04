Andrea-Carlo Polesello fasst das alte Gebälk an, schaut nach oben zum Dach. Weit hinauf zieht sich das Dach des gut 200 Jahre alten Bauernhauses in der Schorüti. Ein altes Hochstudhaus, von denen es in Kölliken einst über 100 gab und das Polesello (58), den Präsidenten der Museumskommission, zum Schwärmen bringt.

Er ist heute nicht zufällig im Hochstudhaus zu Gast. Polesello, gelernter Oberstufenlehrer, möchte begutachten, wie Monika Baumann das Haus, das einst ein Strohdach hatte, in die Moderne geführt hat.

Am 13. April eröffnet die Sonderausstellung zu Köllikens Strohdachhäusern. Zu jenen, die noch strohbedeckt sind, jenen, die es einmal waren und jenen, die bereits nicht mehr stehen.

«In einem Teil der Ausstellung möchten wir den Besuchern zeigen, wie man die Hochstudhäuser heute nutzen kann», sagt Polesello. Dazu haben ihn einige Besitzer von Hochstudhäusern unter ihr Dach gucken lassen – damit er ihre Nutzungslösungen im Museum präsentieren kann. Wie jene von Monika Baumann, unter deren neu renoviertem Dach sich ein geräumiger Dachboden befindet, den Nichte und Neffe gerne als Spielfeld gebrauchen.

Kein Sondermüll-Dorf mehr

Polesello hat einen Plan mit der Strohdachhaus-Ausstellung: «Noch immer verbindet jedermann in der Schweiz Kölliken mit der Sondermülldeponie.» Sobald er in einem Gespräch seinen Wohnort erwähne, käme die Antwort: «Kölliken? Oh – Gift!» Nun, da die ehemalige Deponie saniert, die Halle weg sei, will die Museumskommission dem Dorf zu einem neuen Image verhelfen.

Immerhin sei Kölliken mit drei noch mit Stroh (beziehungsweise das heute verwendete Schilf) bedeckten Häusern landesweit einzigartig. Das Freilichtmuseum Ballenberg im Berner Oberland habe nur deren zwei, so Polesello. «Wir wollen das Dorf der Strohdachhäuser sein und damit die Sondermülldeponie hinter uns lassen.»

Eine Identifikation mit ihrem Dorf über die Strohdachhäuser würde Kölliken und seinen Bewohnern guttun, ist er überzeugt. Dass man im Dorf der Strohdachhäuser lebe, sage man mit Stolz, der Stempel «SMDK-Dorf» sei hingegen eine Last.

Weshalb aber war gerade Kölliken so reich an Hochstudhäusern mit Stohdächern? «Das Roggenstroh war für die Leute damals Gratis-Bausubstanz für ihre Dächer», sagt Polesello. «Und ein steiles Dach war praktisch, da der Regen besser ablief.»

Damit das hohe Dach hält, wurde die Konstruktion für das Hochstudhaus entwickelt. Den Platz unter dem Dach habe man damals genutzt, um Fleisch zu räuchern – der Rauch kam vom offenen Feuer unten im Wohnraum, über dem der Roggenbrei köchelte.

Nach der Kantonsgründung Anfang des 19. Jahrhunderts forderte das erste Brandschutzgesetz, das Stroh durch Ziegel zu ersetzen.

Die Strohdachhäuser waren brandgefährdet und ein Feuer griff schnell vom einen auf das nächste Dach über. Doch die Leute um das heutige Kölliken konnten sich die teuren Ziegel nicht leisten.

Selbst der wohlhabende Bauer Hans Suter, einstiger Bewohner des heutigen Dorfmuseums, soll gesagt haben: «Lieber Stroh auf dem Dach als ein Leben lang eine Hypothek abzahlen.» Heute sind alle Hochstudhäuser, die noch stehen, mit Ziegeln bedeckt – bis auf drei.

In den letzten Jahren seien aber immer mehr abgerissen worden, sagt Polesello. Mit der Ausstellung hofft die Museumskommission, bestehende und neue Hausbesitzer zur Investition zu motivieren, damit Köllikens Hochstud-Erbe erhalten bleibt.