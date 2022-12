Wechsel Über Finnova und UBS zur Bank Leerau: Junger Seeländer löst Leiter Stefan Züsli ab Der 38-jährige David Habegger wird neuer Chef der Bank Leerau. Nach einer abgebrochenen Koch-Lehre landete Habegger einst bei der UBS und der damaligen NAB. Nun soll er Stefan Züsli ablösen.

Einer der zwei Standorte: Das Gebäude der Bank Leerau in Kirchleerau.

Sandra Ardizzone

Man habe «einen qualifizierten, motivierten und regional verankerten Nachfolger für die Bankleitung» finden können, schreibt Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Marclay-Merz. David Habegger (38) wird nach der Generalversammlung am 5. März 2022 Nachfolger von Stefan Züsli, der seit 1994 beim genossenschaftlich organisierten Geldinstitut tätig ist.

Wird bald übernehmen: David Habegger löst Stefan Züsli als Leiter der Bank Leerau ab. zVg/David Habegger

Habegger arbeitet seit dem März 2020 als Business Analyst Digital Banking bei der Finnova in Lenzburg. Davor war er bei der UBS und der damaligen NAB (heute CS) tätig. Der künftige Bank-Leerau-Chef begann seine Karriere mit einer Koch-Lehre (die er abbrach), machte dann das KV, absolvierte mehrere Weiterbildungen.

In den Aargau verschlug es den Seeländer der Liebe wegen. Seit Frühling 2018 wohnte er mit seiner Familie (vier Kinder) in Walde. Im September letzten Jahres wurde er in den Gemeinderat gewählt. Im Juli kündigte er an, er werde aufgrund der bevorstehenden beruflichen Veränderung nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. Jetzt ist klar, was sein neuer Job ist.

Kunden vertrauten der Bank mehr Gelder an

Die Bank Leerau hat Halbjahr hinter sich, dass sie in einer Medienmitteilung als «erfreulich» bezeichnet. Die Kunden vertrauten ihr 5,1 Prozent mehr Gelder an (534 Millionen Franken). Vergleichsweise klein ist das Wachstum im Kreditgeschäft (plus 0,7% auf 643 Mio Fr.).

Das Kosten-Ertragsverhältnis ist im Branchenvergleich mit 42 Prozent sehr tief. Der Halbjahresgewinn stieg um 1,2% auf 0,7 Millionen Franken. In der zweiten Jahreshälfte erwartet die Bank eine «stabile Geschäftsentwicklung».