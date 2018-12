In das 27'000 Quadratmeter grosse ehemalige Unterkulmer Betriebsgelände der Armaturenfabrik werden rund 100 Millionen Franken investiert. «Es ist ein grosses Commitment zur KWC», so Pieper.

Ein Hotspot für Fachkräfte

Wie die Brunnenskulptur des geplanten Wasserspiels aussehen soll, entnimmt man seit dem 10. Dezember aus dem Baugesuch. Die Skulptur aus gebürstetem Chromstahl ist fast 11 Meter hoch und erinnert an einen modernen KWC-Wasserhahn. Er wölbt sich auf einer Breite von rund 9 Metern und wird künftig die Besucher im «Silicon Valley in der Welt des Wassers» – so nennt es der Unterkulmer Gemeindeammann Emil Huber – willkommen heissen. In Unterkulm entsteht mit der neuen Überbauung nicht nur ein grossräumiger Showroom namens «AquaKulm», sondern auch ein Kompetenz-Zentrum Wasser der Franke Water Systems AG. Dieses soll zum Hotspot für Fachkräfte und ein Zentrum des Wissens, der Forschung und Entwicklung werden.

Das Brunnenbecken mit einer Breite von 8 und einer Länge von 15 Metern ist zwischen der Winkelstrasse und dem WSB-Bahnhof auf dem künftigen KWC-Platz geplant – direkt vor dem vor dem 36 Meter hohen Verwaltungsgebäude. Wie viel alleine die Brunnenskulptur kostet, ist nicht bekannt.

Die KWC hat Tradition

Die Geschichte des Schweizer Traditionsunternehmens KWC beginnt vor 140 Jahren als kleine Musikspieldosenmanufaktur. Heute ist es ein internationales Unternehmen mit 100 Mitarbeitern in Unterkulm, schweizweit beschäftigt die KWC rund 300 Personen. Seit 2013 ist sie im Besitz der Franke Water Systems AG.