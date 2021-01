«Was wollt ihr in der Hochstudscheune?» Bevor die Kölliker Bevölkerung Inputs gibt, muss sie aber noch Sachen wissen

Schon ein paar Mal wurde ihr das Messer an den Hals gesetzt. Dabei ist sie doch die letzte ihrer Art. Wie die historisch bedeutende Kölliker Hochstudscheune 2018 vor ihrem Abriss gerettet wurde, liess sich wie ein Krimi verfolgen. Nun folgt nach drei Jahren das nächste Kapitel.

Die Hochstudscheune, die auf der Parzelle, wo sie einst stand unter Folientunnels schlummert, könnte bald ein neues Zuhause bekommen. Geplant ist neu, sie hinter das Strohdachhaus (Salzmehus) zu stellen, wo jetzt noch der Museumsgarten ist. Die starken Schneefälle vom 14. Januar haben erneut deutlich gemacht, dass etwas gehen muss. Die Folientunnel sind unter der Last von Schnee und Eis zusammengebrochen, so kommt Wasser ans Holz, was dem 200 Jahre altem Material schadet.

Seit Juni 2018 in Einzelteilen am Lagern

Rückblick: Weil die an der Stelle Wohnhäuser entstehen sollen, schien das Schicksal der Scheune 2017 besiegelt. Sie sollte abgerissen werden. Doch man hatte nicht mit der Liebhabergruppe von historischen Gebäude um Andrea Carlo Polesello (Präsident der Museumskommission) gerechnet. Sie machten sich mit viel Einsatz daran, Geld zu sammeln, um die Scheune zerlegen zu können. Das Ziel: die Scheune in Einzelteilen zwischen zu lagern und an einem anderen Ort wieder aufzubauen.

Als einzig bekannte Hochstudscheune im Kanton diente die Kölliker Scheune ausschliesslich für Tierhaltung sowie das Lagern von Heu und Getreide-Ernte und nicht auch - wie üblich - Wohnhaus und Stall der Bauernfamilie war.