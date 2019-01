Hier die Vorgeschichte: Im August 2017 führten sechs Personen auf dem Grundstück ausgangs Schöftland Richtung Ruedertal, im Besitz von Bruno Schlatter, «König Bruno von Noseland», eine Performance auf, in deren Verlauf sie sich nackt bewegten. Eine Nachbarin fühlte sich gestört und avisierte die Polizei. Der Gemeinderat von Schöftland büsste daraufhin sechs Personen mit 100 Franken. Drei bezahlten. Die drei anderen, Thomas Zollinger (66) und Elisabeth Schär (60) aus Biel und Maria Regula Merz (74) aus Neuendorf, wehrten sich gegen den Strafbefehl, der sie samt Gebühren nun auf 160 Franken zu stehen gekommen wäre, beim Bezirksgericht. Am 11. Januar standen die drei vor Gerichtspräsident Christian Märki.

Kunst oder nicht Kunst? Nein, das ist nicht die Frage, obwohl der Gerichtspräsident wissen will, was es mit einer solchen Performance auf sich hat. Zollinger, der Konzeptor der Performance, sieht einen Zusammenhang zwischen nackter Wiese und der Nacktheit der Darsteller. Er hat Erfahrung mit Körpern im Raum. Maria Regula Merz beschreibt ihre Handlung auf der Wiese als ein Segnen von Platz und Pflanzen. Absolut still sei es gewesen, jeder habe seine Sache gemacht: «Was kann daran lätz sein?» Ist es der Ort des Geschehens?