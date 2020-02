Warum die Kölliker Hochstudscheune nicht steht

Seit zwei Jahren liegt sie in Einzelteilen unter Plastikplanen: die Kölliker Hochstudscheune, die letzte ihrer Art. Im März 2018 haben die Initianten von «Kölliker für die Rettung der Hochstudscheune» ​das Relikt in letzter Minute vor der Zerstörung gerettet. Dies, nachdem sie den Eigentümer der Parzelle davon haben überzeugen können, den historisch wertvollen Bau nicht abzureissen, sondern zu zerlegen. Damit ist der Wiederaufbau der Scheune möglich. Weichen musste sie, weil auf der Parzelle Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen (diverse Artikel in der AZ).

Vorgesehen war, die Hochstudscheune als Heulager auf dem Land eines Kölliker Bauers aufzubauen. Dafür spendeten nicht nur diverse Privatpersonen und Stiftungen, sogar der Regierungsrat sprach einen 50000-Franken-Beitrag aus dem Swisslos-Fonds. Unter dem Strich hatten die Initianten über 100000 Franken für die Aufbauarbeiten in Aussicht gestellt. Der Bauer war bereit, das Land zur Verfügung zu stellen. Es schien alles ganz einfach. Doch seit zwei Jahren ist nichts passiert.