«Ich muss gestehen», gibt die neue Bottenwiler Gemeindeschreiberin Carmen Duss zu, «ich musste zuerst auf der Karte nachschauen, wo Bottenwil genau liegt.» Die bald 50-Jährige ist im Aargau aufgewachsen und hat einen Grossteil dieser Zeit auch hier gearbeitet, aber ihr Lebensmittelpunkt war lange im Ostaargau. Sie arbeitete während 20 Jahren als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Remetschwil im Bezirk Baden.

Der Liebe wegen zog es sie vor etwas mehr als zehn Jahren in die Ostschweiz, wo sie während acht Jahren auf dem Zivilstandsamt in Frauenfeld arbeitete. «Eine anspruchsvolle Arbeit», sagt sie rückblickend. So musste sie sich unter anderem auch mit Schein- und Zwangsehen, Eheschliessungen im Ausland, dem Namensrecht oder Kindsanerkennungen beschäftigen. Die Trauungen machten nur rund 15 Prozent ihrer Arbeit aus. «Dafür hatten wir 28 verschiedene Traulokale in unserem Zivilstandsgebiet, darunter auch mehrere Schlösser.»

Soziales Netzwerk im Aargau

Eigentlich wäre sie gerne in der Ostschweiz geblieben, hätte sie da nicht einen ganz starken inneren Drang verspürt. «Das Heimweh war der Auslöser für meine Rückkehr in den Aargau», gibt Carmen Duss unumwunden zu. «Mein soziales Netzwerk hatte ich immer hier.» Darum suchte sie immer wieder die Internetseite auf, wo die Gemeinden ihre offenen Stellen ausschreiben. «Wichtig war mir, dass ich reduziert arbeiten kann», sagt Duss. So bewarb sie sich in Bottenwil, wo Ersatz für die langjährige Gemeindeschreiberin Elisabeth Giudici gesucht wurde, die nach 31 Jahren in Pension ging. «Es freute mich natürlich riesig, dass ich die Stelle bekam», sagt Carmen Duss, «vor allem auch, weil meine ehemaligen Gemeindeschreiberkolleginnen und -kollegen nur Gutes über Bottenwil berichteten.» Und, ist eingetroffen, was ihnen vorhergesagt wurde? «Ja, wirklich», sagt Duss erfreut. Mit Gabriela Murè, der Finanzverwalterin von Bottenwil und Gemeindeschreiberin von Wiliberg, mit der sie auf derselben Kanzlei arbeitet, habe sie eine sehr wertvolle Stütze. Zudem werde sie auch vom Gemeinderat sehr gut begleitet. «Und im Notfall könnte ich jederzeit auch meine Vorgängerin kontaktieren», sagt die neue Gemeindeschreiberin.

Beeindruckt von der Vielfalt

In Bottenwil fühlt sie sich sehr gut aufgenommen, auch wenn sie nicht in der Gemeinde wohnt. «Wer vor Ort wohnt, der kommt zwar schneller mit der Bevölkerung in Kontakt», weiss Duss aus den Jahren in Remetschwil. «Aber man bleibt immer die Gemeindeschreiberin, auch in der Freizeit.» Am Leben in Bottenwil nimmt sie trotzdem aktiv teil. So besuchte sie unter anderem schon den Theaterabend und eine Vorstellung im Fabrikli.

Beruflich läuft bis jetzt alles rund. Gespannt blickt sie auf ihre erste Gemeindeversammlung im Juni und auf die Gesamterneuerungswahlen im Herbst. Kontakt zu andern Gemeindeschreibern im Bezirk hat sie regelmässig. «Der gute Kontakt ist wichtig», weiss Duss, «denn man hilft sich bei Problemen gegenseitig.» Darum besucht sie jeweils auch den «Schreiber-Stamm», einmal im Monat. Dort traf sie unter anderem auch auf Stefan Jung aus Rothrist, mit dem sie 1993 gemeinsam die Gemeindeschreiberausbildung absolvierte. «Ich weiss meinen Beruf zu schätzen», sagt Carmen Duss, «denn er ist sehr abwechslungsreich und ich mag den Kontakt mit der Bevölkerung.» Nach 100 Tagen hat Carmen Duss nicht das Gefühl, alles über Bottenwil wissen zu müssen, «da gebe ich mir schon etwas länger Zeit».