Wahlergebnisse Bezirk Kulm: SVP bleibt stärkste Kraft ++ Grüne und GLP können zulegen

Die SVP holt bei den Grossratswahlen 39,52 Prozent der Stimmen. Das sind 2,85 Prozent weniger als noch bei den letzten Wahlen. Dennoch bleibt die SVP damit deutlich stärkste Partei im Bezirk Kulm.

Danach folgt die FDP mit 17,84 Prozent (+0,93 Prozent im Vergleich zu 2016). Drittstärkste Partei bleibt trotz einem Verlust von 0,62 Prozent die SP mit 11,84 Prozent.

Die Grünen und Jungen Grünen erreichen 1,46 Prozent mehr als vor vier Jahren. (9.84 Prozent). Ebenso die Grünliberalen: Sie legen sogar 1,91 Prozent zu und liegen damit bei 3,54 Prozent. Auch die CVP erreicht ein leichtes Plus (+0,61) und erhält 2,51 Prozent der Stimmen.

Am stärksten zulegen kann jedoch die EDU mit +2,17. Sie landet so mit 7,52 Prozent der Stimmen vor der EVP (7,16), die ein Minus von 0.06 hinnehmen muss. Die neu angetretene LOVB erhält 0.22 Prozent.