Wahlergebnisse Bezirk Kulm: Ein Sieg für die FDP und die Frauen

Um die Nervosität am Wahlsonntag auszuhalten, lenkte sich Adrian Meier ab. Nach dem Frühstück machte er sich sofort daran, Plakate abzuhängen, brachte an derer Stelle optimistisch die ersten «Danke» an. Zeit dazu hatte er. Erstens hatte die Bezirkspartei die Wahlfeier am Freitag kurzfristig abgesagt, zweitens wurde der neue Grossrat gestern bereits um 6 Uhr von der drei Wochen alten Tochter Emily geweckt.

Vierter SVP-Sitz hing zu sehr an Überfliegerin Bertschi

Die Frage, ob die FDP der SVP den vor vier Jahren an sie verlorenen Sitz wieder abluchsen kann, war im Vorfeld die wohl meistdiskutierte. Spekuliert wurde auch, ob es allenfalls der SP gelingen könnte, der SVP den vierten Sitz abzujagen. Letzteres klappte aber nicht. Der von der Partei zuvor bereits (erfolglos) als Bezirksrichter gepushte Oberkulmer Patrick Hüsser kam auf lediglich 859 Stimmen.

Verloren haben diese Wahl die beiden SVPler Manuel Kaspar und Daniel Wehrli. Sie waren 2019 auf Karin Bertschi (Kaspar) und Franz Vogt (Wehrli) gefolgt. Nachrutschen steigert für gewöhnlich die Wiederwahlchancen massiv; offensichtlich war der vierte Sitz aber zu eng mit der Person Karin Bertschi verknüpft.

Nicht nur hat die SVP einen Sitz abgeben müssen, sie ist prozentual gesehen die Verliererin des Bezirks Kulm. Zwar ist sie mit 39,5 Prozent Wähleranteil immer noch die mit Abstand stärkste Partei im Bezirk, muss aber mit -2,8 Prozentpunkten am meisten einbüssen. Aber es gibt auch einen Sieger auf bürgerlicher Seite: Die EDU mit ihrem Vertreter Rolf Haller legte mit 2,2 Prozentpunkten am meisten zu.