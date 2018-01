Mit welch überraschendem Tempo der Sturm aufzog, zeigt eindrücklich die Geschichte jener zwei Autofahrer, die auf ihrem Retourweg vom Zmittag auf dem Rütihof hinunter nach Muhen von fallenden Bäumen eingeschlossen wurden. Sie dachten wohl, es reiche noch. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellte.

Jene Schreckminuten werden wohl beide nicht so schnell vergessen. Der eine hatte es bis halb nach unten geschafft, als ihm der erste Baum den Weg versperrte. Er wendete, stand aber kurze Zeit wieder an. Ähnlich erging es seinem Leidensgenossen einige Hundert Meter weiter oben.

Auch er versuchte den Retourweg zurück auf den Rütihof. Vergeblich. «In Panik» wie Förster Urs Gsell erzählt, seien die beiden zu Fuss durch den Jungwuchs hinunter ins Dorf gerannt – bei Sturm und peitschendem Regen. Zwei Tage mussten sie warten, bis der Forst ihre geliebten Autos befreiten konnte.

Zur gleichen Zeit wie die beiden Restaurant-Besucher wurde in Holziken am Sandhubelweg der Chauffeur eines Holzschnitzelhäckslers eingeschlossen. Auch er konnte weder vor noch zurück. Das Fahrzeug musste vom Forstteam herausgeschnitten werden. «Zügig», wie Urs Gsell sagt, «denn zu dieser Jahreszeit warten die Leute auf ihre Schnitzel zum Heizen. So etwas hat es noch nie gegeben.» (RAP)

Die Bilder nach «Burglind» :