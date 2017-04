Als Laie wundert man sich, wie es einer einschlägig vorbestraften Schweizerin gelingt, als Kundenberaterin bei einer renommierten Regionalbank anzuheuern und dort 660'000 Franken zu ergaunern. Und wie sie es schafft, einem Gericht auf der Nase herumzutanzen – beim zweiten Prozesstermin mittels eines zweifelhaften Arztzeugnisses.

Schöne Möbel, neues Auto

Alles begann im Winter 2007, als die heute 43-jährige Frau ihr Arbeitszeugnis, ausgestellt von einer Zürcher Bank, fälschte. Sie beabsichtigte damit, ihre fristlose Kündigung zu verschleiern. Als Grund für die Auflösung ihres Arbeitsvertrages wird in der Anklageschrift «ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten ihrerseits» angeführt. Im November 2008 wurde die Bankerin dafür vom Kreisgericht VIII Bern-Laupen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Mit dem gefälschten Zeugnis bewarb sich die Schweizerin um eine Stelle als Kundenberaterin in einer Bankfiliale in der Region Zofingen. Im März 2008 trat sie diese schliesslich an.

Anschliessend hat sie gemäss Staatsanwaltschaft während fünf Jahren verschiedene Bankunterlagen gefälscht und so über 660'000 Franken ergaunert. Mit dem Geld liess sie es sich gut gehen, finanzierte einen Teil ihres Lebensunterhalts, kaufte schicke Möbel und ein neues Auto, bezahlte Schulden zurück – auch beim Steueramt.

Im Dezember 2013 flog sie auf. Drei Jahre später befasst sich das Bezirksgericht Zofingen ein erstes Mal mit dem Fall der betrügerischen Bankerin. Damals erschien die Beschuldigte jedoch nicht zur Verhandlung. Kurz vor Verhandlungsbeginn hatte sie der Gerichtspräsidentin telefonisch ausrichten lassen, sie habe sich in Spitalpflege begeben müssen. Dies konnte die Bankerin später mit einem Arztzeugnis belegen. Für die Verhandlung musste daher ein neuer Termin angesetzt werden.

Kurzfristig krank

Doch beim zweiten Anlauf letzte Woche bot sich ein ähnliches Bild. Das Gesamtgericht, der Oberstaatsanwalt, der Anwalt sowie Vertreter der geschädigten Bank, selbst der Verteidiger der Beschuldigten fanden sich pünktlich zur Verhandlung im Gerichtsgebäude ein. Nur von einer fehlte wiederum jede Spur: der Angeklagten. Wie die Gerichtspräsidentin festhielt, hatte die Beschuldigte dem Gericht einen Tag vor der Verhandlung ein Arztzeugnis, eine Handnotiz des Hausarztes, zukommen lassen, welches ihr eine Verhandlungsunfähigkeit für den Tag des Gerichtstermins attestieren soll.

Wie kam die Kundenberaterin an das Geld? Insgesamt 51 Fälle werden in der Anlageschrift aufgelistet, in denen die Bankerin Kontoauszüge, Vergütungsaufträge, Kreditverträge, Auszahlungsbelege, Buchungsanzeigen oder Begleitschreiben gefälscht haben soll. «Dazu nahm sie echte Bankdokumente, die sie mit gefälschten Unterschriften versetzte, oder erstellte unechte Dokumente, die sie teilweise mit echten Unterschriften versetzen liess oder ebenfalls die Unterschriften fälschte», wird die Vorgehensweise der Beschuldigten beschrieben. Die unechten Dokumente habe sie am Computer erstellt. Die Unterschriften der Bankkunden fälschte sie ganz banal, indem sie die Originalunterschrift unter das entsprechende Dokument legte und diese abzeichnete. Die Unterschrift ihres Vorgesetzten sowie eines weiteren Bankmitarbeiters machte sie so gut wie möglich nach. (cwi/az)