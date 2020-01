Vor 25 Jahren brach Mathias Künzli in die USA auf – er blieb und ist erfolgreich

Manchmal blättert er durch seine Agenda und da ist nichts. Bloss Leere, Seite für Seite, Woche für Woche. Aber das kann sich rasch ändern, das weiss Mathias Künzli (44). Und deshalb lässt ihn das kalt. «Es geht immer auf, irgendwer ruft immer an», sagt er.

Seit 25 Jahren schon geht es auf, seit 1995 lebt Künzli als Schlagzeuger und Perkussionist in den USA, tourt mit Grössen wie Lauryn Hill, Moby, Regina Spektor oder dem Cellisten Yo-Yo Ma um die Welt, spielt in der Schweiz für Steff La Cheffe oder Erika Stucky. Dabei war das doch alles so nicht geplant.

Aufgewachsen ist Mathias Künzli in Reinach. Bis 13 trommelte er bei den Tambouren, weil es an der Musikschule bis dann keinen Schlagzeugunterricht gab, spielte danach in verschiedenen Schülerbands und machte seine Ausbildung an der Dante Agostini Drum School in Olten und der allgemeinen Abteilung der Jazzschule in Luzern.

Seine Helden: Jimi Hendrix, John Coltrane, Elvin Jones, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Cure, Tony Williams. Warum ausgerechnet Schlagzeug? Mathias Künzli zuckt mit den Schultern. «Trommeln ist für mich logisch. Ich muss trommeln.»

Die Abenteuerlust drängt ihn, er will weg

Als er 1995 aufbricht, knapp 20 Jahre alt, will er einfach weg, die Abenteuerlust drängt ihn. Musiker und Lehrer Fritz Renold rät ihm, in die USA zu gehen, ans Berklee College of Music in Boston. Dafür erspielt er sich in Paris zwei Stipendien, dann bricht er auf, rasch und ohne grosse Vorbereitung. Geplant sind ein, zwei Semester im Ausland. «Aber der Maths kam nicht mehr zurück», sagt er und lacht, selbst nach all der Zeit noch hörbar verwundert.

Nach sechs Jahren in Boston zieht Künzli 2001 in die Jazz-Metropole New York, mit 3400 Dollar im Sack. Er beisst sich durch, spielt in bis zu 20 Bands gleichzeitig, springt da ein und sagt dort zu, ein Telefonanruf und los gehts, auf die Bühne, ins Studio, auf Welttournee.

Präsenz ist alles, Flexibilität noch mehr. Künzli spielt in der Carnegie Hall in New York, der Royal Albert Hall in London, dem Sydney Opera House, tritt in den Shows von David Letterman und Jay Leno auf, macht Filmmusik für Kinofilme und Fernsehserien, komponiert Tanzstücke für Choreografen.