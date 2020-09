Vor 24 Jahren als Kandidat bei der Einbürgerung – jetzt für den Grossen Rat: Mehmet Isik aus Reinach

Am Anfang stehe das Interesse an einer Bevölkerungsgruppe: Erreichen, dass sich die Menschen nicht ausgeschlossen fühlen, sondern ihren Wert erkennen. Als Secondo sieht er sich als Vermittler zwischen Ausländern und Schweizern. Einer, dessen Eltern in der Tabakfabrik von Burger Söhne gearbeitet haben und kaum Zeit für ihre Kinder hatten. Aber auch einer, der seit Kindesbeinen ein Schweizer Umfeld hatte und eine Schweizer Berufskarriere durchlief.

Helfen, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen

Der Secondo-Politiker als Vermittler, das ist nicht nur eine Theorie. In seinem Quartier an der Pilatusstrasse lebt Isik das Multikulti-Reinach. Mancher Nachbar wendet sich an ihn, wenn auf einer Behörde etwas erledigt werden muss. Er übersetzt für sie, zeigt die nächsten Schritte auf und erklärt, warum in der Schweiz dieses oder jenes gemacht werden muss. «Glauben Sie mir, meine Nachbarn sind sehr froh, wenn ich ihnen die Schweizer Gepflogenheiten oder auch die Auswirkungen einer Begrenzungsinitiative auf sie erkläre», sagt er. Die Kombination von mehreren Jobs, Kinderbetreuung und fehlenden Sprachkenntnissen führe oft dazu, dass Ausländer sich nur in ihrer Diaspora bewegen «und so auch nie in der Mitte der Gesellschaft ankommen». Bezahlbare Krippenplätze für Geringverdiener würden dem bereits Abhilfe schaffen, da beide Ehegatten (oder Alleinerziehende) dadurch zur Arbeit und somit raus aus der Isolation gehen könnten.

Ein entscheidender Integrationsschlüssel sei die Bildung als Präger der Schweizer Denkweise. «Sollte ich Grossrat werden, würde ich mich für ein Schulfach einsetzen, das ein Semester lang an der Oberstufe unterrichtet wird.» Darin würden Themen wie Gepflogenheiten im öffentlichen Raum, Gefahren im Internet und der Umgang mit Geld einfliessen.

Wie sieht Isik den Bau der Moschee der Albanisch-Islamischen Gemeinschaft am Dorfeingang hinsichtlich der Integration? «Ich gehöre der islamische Konfession der Aleviten an und bin kein Moscheegänger, finde aber, man solle jedermann seinen Glauben leben lassen, solange Schweizer Gesetze und Regeln befolgt werden.»