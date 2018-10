Dass die Bauchwehkoralle kaum mundet, sagt ihr Name. Auch der Narzissengelbe Wulstling klingt wenig gesund. Und der Goldzahnschneckling? Das Kuhmaul? Der Schiefknollige Anis-Champignons ist essbar. Wie die Krause Glucke, ein Pilz, keine Henne mit Dauerwellen.

Rund 100 Pilze, alle in Schöftland und Umgebung gefunden, zeigte der Pilzverein Region Schöftland am Wochenende. Gewaltig, diese Vielfalt in Formen und Farben! Ob essbar oder nicht: Wer in den Wald geht, lernt staunen. Stinkschirmling, Ziegelgelber Schleimkopf: Allein die Namen regen die Fantasie an.