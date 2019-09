Das Asana Spital Menziken und das Kantonsspital Aarau nähern sich mit ihrem Kooperationsrahmenvertrag weiter an. Was das für «Menziken» bedeutet, legt Daniel Schibler, Direktor des Spitals Menziken, in einem Interview mit der AZ dar.

Das Asana Spital Menziken unterzeichnet einen Kooperationsrahmenvertrag mit dem Kantonsspital Aarau. Warum dieser Schritt?

Daniel Schibler: Das Kantonsspital Aarau und das Asana Spital Menziken arbeiten schon lange zusammen. Der Ausbau der Zusammenarbeit wird mit dem Kooperationsrahmenvertrag vereinfacht. Fachliche Entwicklungen können so gemeinsam angegangen werden. Im Zentrum steht immer die gute Versorgung der Bevölkerung. Als Grundversorgungsspital sind wir auf die Zusammenarbeit mit einem Zentrumsversorger angewiesen. Zudem werden mit der Spitalliste 2020 gewisse Anforderungen, etwa zu Verfügbarkeiten von Fachärzten, vorausgesetzt. Diese Anforderungen können wir allein nicht erfüllen und brauchen deshalb Kooperationspartner. Diese Gründe haben uns dazu bewogen, den Kooperationsrahmenvertrag abzuschliessen.

Ist vorgesehen, dass sich das KSA nach Unterschrift des Kooperationsrahmenvertrags ebenfalls an der Holding der Asana Gruppe beteiligt?

Nein, das ist nicht vorgesehen.

Behauptung: Mit dem Kooperationsrahmenvertrag wird die Scheidung vom Asana Spital Leuggern eingeleitet. Einverstanden?