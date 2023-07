Unterkulm/Schöftland 150. Geburtstag der Böhler-Passstrasse: Zweitägiges Volksfest ist bewilligt Die Eröffnung der Böhlerstrasse zwischen Schöftland und Unterkulm jährt sich im kommenden Jahr bereits zum 150. Mal. Zu diesem Anlass wird die Strasse zwei Tage lang gesperrt.

Die Böhlerstrasse verläuft von Unterkulm nach Schöftland. Bild: Anika Heumann/zvg

Es dauert noch etwa ein Jahr bis zur 150-Jahr-Feier der Böhlerstrasse. Die Verbindungsstrasse zwischen dem Suhren- und dem Wynental wurde 1874 eröffnet. Nun ist das zweitägige Volksfest bewilligt, wie das Organisationskomitee (OK) mitteilt. Die Kantonsstrasse wird dafür am 24. und am 25. August 2024 gesperrt.

Eines der Highlights des Jubiläumsfests wird gemäss OK eine Oldtimer-Ausstellung. Mit den Fahrzeugen soll die Strecke zwischen Schöftland und Unterkulm dann in beide Richtungen abgefahren werden. «Die Programmpunkte der beiden Festtage stehen noch nicht vollständig fest», so die Mitteilung. Klar sei aber schon heute, dass das Festzentrum des Jubiläums auf dem Böhlerpass aufgebaut werde. «Dort sind beispielsweise Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien geplant», so das OK. Ausserdem sei ein grosser Unterhaltungsabend am Samstag vorgesehen. «Ein Höhepunkt könnte die PC-7-Flugshow am Samstagnachmittag werden», so die Mitteilung weiter. Dafür laufe bereits die Anfrage bei der Schweizer Armee.

Politik gut im OK vertreten

Unter anderem Unterkulms Gemeindeammann Emil Huber und Schöftlands Gemeinderäte Trudy Müller und Daniel Wehrli bilden das aktuelle OK. «Ebenfalls die Arbeit aufgenommen hat die Schöftler Grossrätin und Präsidentin von AargauSüd Impuls, Karin Faes», so die Mitteilung. «Damit engagiert sich die Politik an diesen speziellen Feierlichkeiten im grossen Rahmen», heisst es weiter. Präsident des OK ist Martin Widmer. Bis Ende 2021 präsidierte er über den Wynentaler Gemeindeverband AargauSüd Impuls.

Finanziell wird das Fest von beiden Gemeinden unterstützt. Zusätzlich haben Schöftland und Unterkulm dem OK eine Defizitgarantie zugesprochen, wie dieses mitteilt. Dennoch seien weitere Sponsoren unabdingbar.