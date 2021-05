Unterkulm Unfall zwischen Roller und Auto – junger Südländer flüchtet In Unterkulm kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Rollerfahrer weg. Auskunftspersonen werden nun gesucht.

(az) Es ist Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, als sich in Unterkulm ein Unfall ereignet. Dabei fuhr eine 50-jährige Automobilistin auf der Kreuzstrasse, als plötzlich von rechts, aus einem Kiesweg, ein Roller heranbrauste. Folglich kam es zur seitlichen Frontalkollision. Der Rollerfahrer stürzte. Allerdings fuhr er in Richtung Oberkulm weg, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sein Mitfahrer rannte zu Fuss von der Unfallstelle in allgemein Richtung Hauptstrasse weg.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und deren Beteiligten aufgenommen. Gesucht wird ein 15-16-jähriger Südländer, welcher in etwa 165 - 175cm gross ist. Der Lenker trug keinen Schutzhelm. Sein Mitfahrer war etwas jünger, ca. 13-14-jährig trug eine schwarze Steppjacke, dunkle Hosen, dunkle Turnschuhe und schwarze Socken.

Zeugenaufruf Personen, welche Angaben zu dem gesuchten Rollerfahrer oder seinem Sozius machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Polizeibilder