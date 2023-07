Unterkulm Renaturierung abgeschlossen: Gelbbauchunke und Gräser zurück in der Rainergrube Dort, wo in Unterkulm einst Müll deponiert wurde, kann sich jetzt die Natur wieder erholen.

Von März bis Juli wurde die Rainengrube renaturiert. Bild: zvg

«Kurz nach den Abschlussarbeiten haben sich erste Gelbbauchunken und eine Vielfalt von wasser- und feuchtliebenden Tieren angesiedelt», verkündet Gemeinderat Urs Schläpfer in einer Mitteilung der Gemeinde. Ab Mitte der 1940er-Jahre wurde die Rainengrube in Unterkulm knapp drei Jahrzehnte lang als Abfallgrube genutzt. Ab den 70er-Jahren deponierte die Gemeinde gemäss einer Meldung auf der Website nur noch kleine Mengen an unverschmutzter Erde vom Friedhof und mineralische Baustoffe in der Grube. Nun ist die Renaturierung der Grube, die Mitte März dieses Jahres begonnen hat, abgeschlossen.

Insbesondere der Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm habe zu Beginn grosse Arbeit geleistet. So wurden die in die Grube eingefallenen Äste und eingebrochenen Bäume ausgeastet. Dieses Materiel dient nun schutzsuchenden Tieren als Unterschlupf. Weiter hat der Forstbetrieb nachträglich deponierte Materialien wie Bauschutt, Zementrohre oder Betonrest abtransportiert.

Nachdem Freiwillige des örtlichen Natur- und Vogelschutzvereins das einjährige Berufkraut entfernt haben, wuchsen auf der Fläche Gräser und Blumen. Zusätzlich sind neu auch Insektennistmöglichkeiten, Steinschichtungen und ein Bänkli in der Rainengrube. (nah)