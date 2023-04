Unterkulm Regierungsrat beantragt für Böhlerknoten-Sanierung Millionenkredit beim Grossen Rat – 4,1 Millionen Franken muss die Gemeinde bezahlen Die Planung der Bahn- und Strassensanierung entlang der Unterkulmer Hauptstrasse dauert schon rund zehn Jahre. Jetzt hat der Regierungsrat seinen Kreditantrag für das mittelfristige Projekt publiziert. Langfristig ist eine Umfahrung ausserdem doch nicht ganz vom Tisch.

Aktuell fährt die Wynen- und Suhrentalbahn (WSB) nicht in einem eigenen Trassee. Das soll sich nach der Sanierung ändern. Bild: Flurina Dünki

Gibt es vielleicht doch eine Umfahrung in Unterkulm? Nachdem der Kanton Mitte März festhielt, dass die Umfahrung als langfristige Lösung für den Böhlerknoten verworfen werde und somit nur noch die Option Bahntunnel weiter geprüft werde, heisst es in einer aktuellen Mitteilung: «Parallel zur Abklärung für den Bahntunnel werden die Bedingungen für eine Umfahrung (Strasseninfrastruktur) für eine allfällige Vororientierung im Richtplan abgeklärt.»

Es soll also untersucht werden, was es langfristig bedeutet, wenn die Verkehrsachse weg von der Hauptstrasse verschoben würde. Gemäss Projektleiter Mathias Blaser war die Umfahrung Unterkulms als langfristige Lösung nie ganz vom Tisch, es habe sich in der letzten Mitteilung lediglich um eine pointierte Aussage gehandelt.

Schlechter Zustand soll verbessert werden

Mittelfristig geht es bei der Planung der Bahn- und Strassensanierung vorwärts: Der Regierungsrat beantragt einen Kredit über 24 Millionen Franken beim Grossen Rat. «Die Hauptstrasse ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Die Kantonsstrasse sei eine Hauptverkehrsachse und stelle die überregionalen Verkehrsbeziehungen im Wynental sicher.

Zusätzlich zur Strasse müssen die Bahnübergänge nach den aktuellen Vorschriften gesichert und saniert sowie die Bahnlinie der Wynental-Suhrental-Bahn (WSB) weg von der Strasse verlegt werden. Verbessert werden soll ausserdem die Sicherheit für Velofahrerinnen und Fussgänger.

Die Gemeinde übernimmt 4,1 Millionen Franken

Während zweier Jahre (von 2020 bis 2022) fand für die Bahn- und Strassenprojekte ein Beteiligungsverfahren in Unterkulm statt. Der Kanton hat gemäss Mitteilung des Kantons verschiedene Wünsche der Bevölkerung in einer Wirkungsanalyse untersucht. «Diese zeigt, dass zusätzlich zum Sanierungsprojekt Bedarf für eine parallele Veloführung besteht», heisst es in der Mitteilung. Dies, weil mit der Absetzung der Bahnlinie durch einen Bordstein kein Platz für einen Velostreifen ist. Der Veloverkehr wird auf der Hauptstrasse also auch nach der Sanierung weiter im Mischverkehr geführt.

Kosten soll das Sanierungsprojekt 24 Millionen Franken. Das, was in die Bahnanlage investiert wird, macht dabei 9,7 Millionen Franken aus. Der Betrag wird von der Spezialfinanzierung ÖV-Infrastruktur, einem Fonds für Aufwendungen des Kantons im Bereich ÖV-Infrastruktur, getragen. Von den 14,3 Millionen für die Strassensanierung übernimmt die Gemeinde Unterkulm 4,1 Millionen und der Kanton 10,2 Millionen Franken.