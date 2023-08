Unterkulm Neue Arealüberbauung im Zentrum kostet 17 Millionen Franken Unterkulm soll mit einer neuen Überbauung 38 zusätzliche Wohnungen erhalten. Das Bauprojekt würde damit Wohnraum für 83 Menschen schaffen – vorher muss aber noch eine Strasse verbreitert werden.

An der Unterkulmer Kreuzstrasse soll eine Arealüberbauung mit 38 Wohnungen gebaut werden. Bild: Florian Wicki

Im Südwesten Unterkulms ragen bereits die Bauprofile in die Höhe. An der Kreuzstrasse, unweit des Dorfzentrums, soll eine neue Arealüberbauung entstehen.

Hinter dem Bauprojekt steht die Surseer Immobilienanlage- und Entwicklungsgesellschaft Creafonds AG. Für 17 Millionen Franken – hinzu kämen laut Baugesuchsmappe 1,85 Millionen für die Umgebungsgestaltung – will das Unternehmen auf drei Parzellen, auf denen bis dato noch zwei Einfamilienhäuser und ein Handwerksbetrieb stehen, drei Mehrfamilienhäuser bauen. Darin soll es 38 Wohnungen geben: sechs mi 2,5 Zimmern, 14 mit 3,5-Zimmern, 15 mit 4,5-Zimmern und drei mit 5,5-Zimmern. Gesamthaft könnten 83 Personen einziehen. Hinzu kommen eine Unterflurgarage mit 56 Parkplätzen (drei davon behindertengerecht) und Platz für 150 Fahrräder.

Die Fassade des Hauses soll aus zwei Elementen bestehen, einem vertikalen und einem horizontalen, sodass sich daraus eine Art Strickmuster ergibt. Oder wie es die Projektverfasserin, die GKS Architekten Generalplaner AG formuliert: «Die vertikale Struktur auf der vordersten Eben verleiht dem Gebäude Proportion und Rhythmus und betont gleichzeitig die optische Höhe. Die horizontale Struktur dahinter füllt den Raum und formt eine Flechtung der Baukörper.»

Die Fassade sieht aus wie ein Strickmuster. Bild: Skizze aus Baugesuch

Gartenzimmer als Ruhezone

Die Überbauung befindet sich zum einen in der Wohnzone 3, zum anderen in der Wohn- und Arbeitszone 3. Geplant sind nun drei dreigeschossige Häuser mit je einem Attika-Geschoss. Zudem sind im ersten Haus an der Kreuzstrasse im Erdgeschoss zwei Gemeinschaftsräume vorgesehen; einer soll als Werkstatt, der andere als Mehrzweckraum dienen. Weiter ist eine Bepflanzung der Umgebung mit Bäumen und Sträuchern geplant, dieses Grün soll nahtlos in die Zwischenräume der Überbauung einfliessen. Im südlichen Bereich soll ein Zwischenraum als Gartenzimmer fungieren, welches als gemeinschaftliche Lese- und Ruhezone .

Die Gebäude sollen über eine Verbindungsachse zwischen der Haupt– und der Kreuzstrasse erschlossen werden. In Letztere mündet auch die Einfahrt zur Tiefgarage, die Rampe wird in das erste Haus integriert. Als Erschliessung muss die Kreuzstrasse allerdings im südlichen Teil ausgebaut werden, heisst es in einem Verkehrsgutachten, welches dem Baugesuch beiliegt. Weil die minimale Fahrbahnbreite 4,40 Meter beträgt (2,20 Meter pro Spur), die Kreuzstrasse jedoch teilweise nur 4 Meter breit ist, wird sie von der Bauherrschaft verbreitert, und zwar gleich auf 5 Meter.

Das Baugesuch liegt noch bis am 11. September auf der Gemeindeverwaltung Unterkulm öffentlich auf.