Unterkulm Nationaler Turn-Event nach über 30 Jahren wieder in Unterkulm: «Luchsi» wartet auf ihren Gewinner Der Lebendpreis für den 69. Aargauer Nationalturntag am 8. Juli in Unterkulm ist auf den Namen «Luchsi» getauft.

Der Lebendpreis des 69. Aargauer Nationalturntages, Swiss-Fleckvieh-Rind «Luchsi», wird von Coop-Vertreterin Carole Husi getauft. Bild: Raphael Nadler

«Luchsi», das quirlige Swiss-Fleckvieh Rind, liess die Taufprozedur auf dem Sportplatz Färberacker in Unterkulm geduldig über sich ergehen. An derselben Stätte werden in zweieinhalb Wochen die besten Nationalturnerinnen und -turner der Schweiz um den Tagessieg mit dem damit verbundenen Lebendpreis kämpfen.

Erstmals nach 32 Jahren führt der Turnverein STV Unterkulm wieder einen nationalturnerischen Grossanlass durch. Damals war es die Schweizer Meisterschaft, jetzt ist es der 69. Aargauer Nationalturntag. Angemeldet haben sich 133 Athletinnen und Athleten, darunter 17 Eliteturnerinner. Als grosse Favoriten treten der Vorjahressieger aus dem Freiamt, Roman Zurfluh, und der bisherige Saisondominator, der Zürcher Jeremy Vollenweider, an.

Organisator gut gerüstet

Wie Bauchef Hansruedi Berner im Rahmen der Rindstaufe schilderte, ist der organisierende Turnverein, der STV Unterkulm, bestens gerüstet für einen reibungslosen Wettkampf auf dem Sportplatz Färberacker mitten im Dorf. Ab 8 Uhr werden die sechs verschiedenen Vornotendisziplinen von Steinstossen über Hochweitsprung bis Bodenturnen ausgetragen. Um 10.30 Uhr beginnen die ringerischen und schwingerischen Zweikämpfe in den vier Sägemehlringen.