Unterkulm Nächste Phase bei Böhlerknoten-Sanierung: Ursprüngliches Projekt soll weiterentwickelt werden Mit dem Informationsanlass vom 28. April 2022 wurde das Beteiligungsverfahren zum Böhlerknoten in Unterkulm abgeschlossen

Der Böhlerknoten Unterkulm soll umgebaut werden. Über das Wie ist man sich jedoch nicht einig. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Seit November 2019 geht es beim Unterkulmer Projekt «Böhlerknoten» (WSB-Eigentrassierung und Sanierung Knoten) nicht weiter. Damals hatte der Grosse Rat auf Antrag des Zetzwilers Rolf Haller (EDU) das Projekt beziehungsweise den Richtplanentscheid und die Bewilligung des 22-Millionen-Kredits sistiert – zugunsten eines Dialogverfahrens mit Beteiligung der Bevölkerung.

Dieses wurde nun abgeschlossen: «Die Gemeinde Unterkulm, die Aargau Verkehr AG und das Departement Bau, Verkehr und Umwelt haben die Varianten abgewogen und kamen zum Schluss, das ursprüngliche Sanierungsprojekt voranzutreiben und weiterzuentwickeln», heisst es in einer Medienmitteilung des Aargauer Departements Bau, Verkehr und Umwelt.

Dieses sei nun während des Dialogverfahrens angepasst worden. Das Sanierungsprojekt beinhaltet dem Kanton zufolge einen lichtsignalgesteuerten Knoten mit zusätzlichen Abbiegespuren. So werde bei Zugsdurchfahrt der Strassenverkehrsstrom aufrechterhalten und die Leistungsfähigkeit des Knotens gesichert. Weiter werden gemäss dem Bericht sichere Fussgänger- und Veloquerungen im Knotenbereich angeboten und die Haltestelle Zentrum wird nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut.

«Die langfristigen Verkehrslösungen werden mit dem Sanierungsprojekt nicht verwehrt. Im Gegenteil, sie sind explizit möglich», so das Fazit der Dialogverfahrens. Im Verfahren ist eine Analyse von Raum und Verkehr im Wynental ausgelöst worden. Dieses zeige auf, dass «bezüglich der Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung kein unmittelbarer Handlungsdruck besteht.» Es bestehe aber sehr wohl langfristiger Handlungsbedarf wegen der Platzverhältnisse in Unterkulm.

Die Situation wird nun mit einer kürzlich gestarteten Wirkungsanalyse abgeschätzt. «Diese Wirkungsanalyse bildet dann die Grundlage für technische Machbarkeitsstudien und erzeugt Klarheit über das langfristige Vorgehen», so die Pressemitteilung.

Ein weiteres Resultat aus dem Beteiligungsverfahren ist eine kurz- bis mittelfristige Entwicklung von Massnahmen für den Veloverkehr. Diese hat zum Ziel, parallel zur Kantonsstrasse eine «sichere und attraktive» Infrastruktur für den Veloverkehr zu schaffen.

Das Sanierungsprojekt wird nun für den nächsten Verfahrensschritt vorbereitet. Zudem werden die Kosten der Projektelemente ermittelt. «Wenn diese bekannt sind, kann der Genehmigungsprozess der Kreditvorlage gemäss Strassengesetz und in Absprache mit der Gemeinde Unterkulm endgültig bestimmt werden», heisst es weiter.

Nach der Kreditsprechung wird das zurzeit hängige Auflageprojekt mit dem Kreisel zurückgezogen und das neue Projekt erneut öffentlich aufgelegt.

Die Ergebnisse werden der Bevölkerung am Donnerstagabend an einer Infoveranstaltung vorgestellt. Darüber wird die Aargauer Zeitung in einem separaten Artikel berichten.