Unterkulm Kukuk-Team aufgestockt, Programm reduziert: «Es war lange nicht klar, ob es weitergeht» Mit neuem Jahresprogramm und vielen neuen Teammitgliedern startet die Kulturregion Oberkulm, Unterkulm, Teufenthal – kurz: Kukuk – ins neue Jahr.

Les Trois Suisses machen am 25. Februar den Auftakt zum Jahresprogramm. Bild: zvg

Von sieben auf zwölf: Vor allem dank Kontakten, die im Verlauf des vergangenen Jahres an Veranstaltungen geknüpft werden konnten, stiessen Ende 2022 insgesamt neun neue Mitglieder zum Team der Kulturregion Unterkulm, Oberkulm, Teufenthal, kurz: Kukuk.

Gleichzeitig verliessen aber auch vier Personen den Kulturverein. «Es war lange nicht klar, ob es weitergeht mit Kukuk», sagt Tania Fiorini vom Verein. In der Folge konnte erst spät mit der Planung für 2023 begonnen werden. «Deshalb gibt es dieses Jahr nur sieben Events im Jahresprogramm», so Fiorini. Im kommenden Jahr soll die Anzahl Programmpunkte dann wieder erhöht werden.

Den Startschuss für das laufende Kulmer Kulturjahr geben die Musikkomödianten Les Trois Suisses am 25. Februar in der Unterkulmer Mehrzweckhalle mit ihrem Programm «Vagabund». Auf dem Schloss Trostburg spielt Lisa Stoll am 4. Juni das Alphorn und wird dabei von Fabienne Romer auf dem Klavier begleitet. Die Wynavalley Oldtime Jazzband hat ihren Auftritt am 18. August im Oberkulmer Soodhüsli und am 23. September findet die «Kukuk Comedy Night» mit verschiedenen Acts in der Mehrzweckhalle Unterkulm statt, um nur eine Auswahl zu nennen.