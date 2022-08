Unterkulm In Unterkulm wird das Wasser knapp: «Die Senkung des Grundwasserspiegels wird sich wohl noch weit in den Herbst hineinziehen» Auf ihrer Website warnt die Gemeinde vor überdurchschnittlich starkem Wasserverbrauch sowie einem Grundwasserspiegel, der sich dem Tiefstand nähert.

Eine der freiwilligen Einschränkungen des Wassergebrauchs: das nicht notwendige Bewässern von Rasenflächen unterlassen. Bild: Susann Basler

Die Region ist trocken – zu trocken. Aufrufe zum Wassersparen sind deshalb auf den Gemeindewebsites vieler Ortschaften zu finden. In Unterkulm wird diese Nachricht jedoch durch den Hinweis auf einen sehr tiefen Grundwasserspiegel ergänzt. «Er nähert sich dem Tiefstand», heisst es in der Meldung. Der Grund dafür sei der überdurchschnittlich starke Wasserverbrauch in den vergangenen Sommertagen während der letzten Wochen. Während dieser gab es zudem kaum Niederschlag, was dazu führte, dass die Quellwassererträge stark zurückgegangen sind. Auch das Wachstum der Gemeinde spielt dabei laut Dominique Hunziker, dem Leiter der Technischen Betriebe, eine Rolle.

«Die Senkung des Grundwasserspiegels wird sich sehr wahrscheinlich noch weit in den Herbst hineinziehen», so Hunziker. Fällt im Herbst und im Winter nicht genügend Regen, könnte die Situation kritisch werden. «Denn die natürliche Grundwasseranreicherung findet unter unseren Klimabedingungen praktisch nur im Winterhalbjahr statt», erklärt Daniel Schaub, Sektionsleiter des kantonalen Departements für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU).

2018 war die Situation noch schlimmer

Trotz relativ prekärer Lage ordnet die Gemeinde keine verbindlichen Einschränkungen an – noch nicht. «In erster Linie ist eine vermehrte Überwachung notwendig», sagt Hunziker. Ab wann Einschränkungen wirklich notwendig sein werden, sei situationsbedingt. Zurzeit befindet sich der Grundwasserspiegel auf 442,9 Metern über Meer. Der Normalstand ist zwischen einem und zweieinhalb Metern höher. «Im Jahr 2019 war die Situation zuletzt vergleichbar», erinnert sich Hunziker. 2018 war der Wasserstand gemäss Daniel Schaub sogar noch etwas tiefer.

Im Moment lautet die Weisung auf der Website von Unterkulm lediglich: «Mit wenigen freiwilligen Einschränkungen beim persönlichen Wasserverbrauch tragen Sie zur Entschärfung der Situation bei.» Wie Hunziker erklärt, habe jegliche Reduktion des Wasserverbrauchs einen Einfluss auf den Wasserstand. «Jedoch ist nicht alles sofort ersichtlich», sagt er. Auch Schaub hält den Aufruf zum Wassersparen für sinnvoll: «Ein Aufruf zum bewussten und sparsamen Umgang mit unserem Trinkwasser macht grundsätzlich immer Sinn, auch dann, wenn die Grundwasserstände nicht tief sind.» Gespart werden soll unter anderem beim nicht zwingend nötigen Bewässern von Rasen- und Gartenanlagen, beim Abspritzen von Vorplätzen, beim Befüllen von Schwimmbädern und beim Waschen von Autos oder anderen Fahrzeugen.