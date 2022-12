Unterkulm Führungswechsel nach 31 Jahren: In der Baufirma Soltermann kommt die nächste Generation zum Zug Der Gründer und Inhaber der Unterkulmer Soltermann Gruppe setzt sich zur Ruhe. Auf den Vater folgt der Sohn, zusammen mit einem Partner, der vor sieben Jahren die Maurerlehre abgeschlossen hat.

Der Patron gibt die Kelle weiter (v.l.): Manuel Bangerter und Stefan Soltermann übernehmen von Andreas Soltermann. Bild: Mathias Förster

In den letzten drei Jahrzehnten hat Andreas Soltermann ein Unternehmen aufgebaut, das sich sehen lassen kann: Die Soltermann-Gruppe, der seit letztem Jahr vier Tochterfirmen angehören, beschäftigt in Unterkulm rund 100 Angestellte. Die Gruppe ist weit über die Kantonsgrenze hinaus tätig. Die Tochterfirmen sind die A. Soltermann AG Bauunternehmung (Kerngeschäft), Erdarbeiten (Aushub, Rückbau, Betonrecycling), Beton-Bearbeitungstechnik (Betonbohren, Betonfräsen, Betonschneiden, Oberflächenbehandlung), weiter kam 2021 die Kanaltechnik dazu, die sich mit der Sanierung von Abwasserleitungen befasst.

Nun hat sich Andreas Soltermann entschieden, ein paar Gänge runterzuschalten und Ende Jahr in den Ruhestand zu treten. Der Zeitpunkt passe perfekt, sagt der bald 67-Jährige: «Die Übergabe war keine Stressaktion, wir konnten sie schön in Ruhe planen und alles vorbereiten, damit wir die Nachfolge mit gutem Gewissen durchführen können.»

Ein solcher Schritt dürfte nach 31 Jahren zwar per se nicht nur einfach fallen, für Soltermann ist es eine Erleichterung, denn er weiss genau, wem er die Zügel in die Hand drückt. Die Leitung der Gruppe – und insbesondere die Administration – übernimmt sein Sohn, Stefan Soltermann (38).

Fachkräftemangel eine der grössten Herausforderungen

Stefan Soltermann kam 2010 als Geschäftsführer der A. Soltermann AG Beton-Bearbeitungstechnik ins Familiengeschäft. Der diplomierte Betriebswirt war vorher einige Jahre in der Treuhand- und Finanzberatungsbranche tätig. Die technische Seite der Leitung übernimmt der 30-jährige Manuel Bangerter. Er hat nach der KV-Lehre 2013 eine Zusatzlehre als Maurer begonnen, dies ebenfalls bereits bei Soltermann. Der mittlerweile diplomierte Baumeister blieb nach dem Lehrabschluss im Betrieb, arbeitete sich hoch – seit 2019 ist er der technische Leiter der Bauunternehmung und damit Mitglied der Geschäftsleitung.

Auch für die nächste Generation könnte der Wechsel – trotz aller Turbulenzen in der aktuellen Weltlage – zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, erklärt Stefan Soltermann, auch wenn das Unternehmen vor grossen Herausforderungen stehe: «Die Baubranche ist generell im Wandel: So ist zum Beispiel die Digitalisierung ein grosses Thema, und auch unsere Branche ist vom Fachkräftemangel betroffen.» Gerade dort seien weiterhin grosse Anstrengungen gefordert, damit man in diesem überhitzten Stellenmarkt die besten Fachkräfte finde.

Nachhaltigkeit schont auch die Brieftasche

Hinzu kämen die seit dem Krieg in der Ukraine explodierten Treibstoff- und Energiepreise, fügt Vater Soltermann an, und die enorme Bauteuerung. Gerade die müsse man aber relativieren: «Erstens sind die Preise dafür in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, immer mehr oder weniger konstant geblieben.» Und zweitens habe sich die Lage – zumindest im Rohbaubereich – bereits wieder ein bisschen beruhigt.

Ein weiteres Thema, mit dem sich die Baubranche und somit die Soltermann Gruppe dieser Tage häufig konfrontiert sehen, ist die Nachhaltigkeit. Die ist laut Manuel Bangerter aber nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine enorme Chance: «In der Bauunternehmung haben wir in den letzten Jahren vor allem im Abbruch- und im Aushubbereich investiert, sodass wir jetzt in der Lage sind, aus Betonabbruch neue sogenannte Sekundärrohstoffe aufzubereiten.»

Die können anschliessend anstelle von neuen Rohstoffen verwendet werden, erklärt er: «Das schont im Sinne eines Recyclings nicht nur die Umwelt, sondern auch die Brieftasche unserer Kundschaft, da wir so dank höherer eigener Wertschöpfung attraktiver offerieren können.»

Einstieg ins Unternehmertum

Das neue Führungsduo freut sich bereits auf die zusätzliche Verantwortung. Beide sind sich des Drucks bewusst, den das Unternehmertum mit sich bringen kann. Für Stefan Soltermann stellt sich nur die Frage, wie man Druck betrachtet: «Für mich ist er die tägliche Motivation. Entweder ist man jemand, der das will, oder nicht.» Er könne sich keine Aufgabe vorstellen, an der er sich nicht jeden Tag messen kann. Bangerter ergänzt: «Es ist schon ein stolzes Pensum, und das braucht Leidenschaft.» Ihm habe sich zudem eine riesige Chance geboten, konnte er sich doch vergangenes Jahr finanziell an der Tochtergesellschaft A. Soltermann AG Kanaltechnik beteiligen. Das macht ihn stolz: «Es ist nicht selbstverständlich, in meinem Alter schon so viel Verantwortung zu erhalten, dafür bin ich der Familie Soltermann sehr dankbar.»

Gerade das Kanaltechnik-Standbein dürfte in den nächsten Jahren überaus gute Geschäfte machen, prophezeit Andreas Soltermann: «Nur schon, weil in jeder Schweizer Gemeinde früher oder später die Kanalisationsnetzwerke kontrolliert und saniert werden müssen.» Da eröffne sich in absehbarer Zeit ein grosser Markt, an dem das Unternehmen gerne teilnehmen wolle. Und darüber hinaus lassen sich so nicht nur Synergien mit der Tiefbauabteilung nutzen; kommen mehr Angebote aus einer Hand, hat die Kundschaft weniger Ansprechpartner, was Aufwand spart und der Unternehmung mehr Wertschöpfung ins Haus bringt.