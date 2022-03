Unterkulm «Es hat schlicht und einfach zu wenig Platz»: Grossrat Rolf Haller über die Antwort des Regierungsrats Der Zetzwiler Politiker ist alles andere als zufrieden mit den Antworten des Regierungsrats auf seine Interpellation zum Projekt «Böhlerknoten» in Unterkulm.

Der Zetzwiler Grossrat Rolf Haller (EDU) hat im Januar eine Interpellation zum Unterkulmer Verkehrsknoten eingegeben. Colin Frei

Vor knapp zwei Monaten hat sich Grossrat Rolf Haller (EDU) mit Bedenken zum Unterkulmer Strassenprojekt «Böhlerknoten» (WSB-Eigentrassierung und Sanierung Verkehrsknoten) an den Regierungsrat gewandt. Die Antworten des Gremiums auf die acht Fragen kamen am Freitag (AZ vom 12.3.).

Laut Regierungsrat seien die Informationsveranstaltungen zum Projekt nicht gut besucht worden. Eine Antwort, die Haller ärgert. «Ich war an einer dieser Veranstaltungen», erinnert er sich. Anwesend seien 60 bis 70 Leute gewesen. «Das ist für mich nicht wenig.»

Weiter erklärte der Regierungsrat ausgefallene Infoveranstaltungen auch mit den Coronarestriktionen. Unverständlich, wie Haller findet. Schliesslich seien gleichzeitig Gemeindeversammlungen mit mehr Leuten durchgeführt worden. «In Zetzwil waren es zum Beispiel 87 Leute, an der Infoveranstaltung wären wir rund 50 Personen gewesen.»

Allgemein würden die Begebenheiten in den Antworten verzerrt dargestellt: Auch anlässlich der Sitzungen der Begleitgruppe, zu der er gehört, fühlte er sich ungenügend informiert. Nach den Sitzungen habe man nur Fotos der Notizen von Teilnehmenden auf den Flipcharts erhalten.

Die Strasse sei einfach zu schmal

Auch die Aussage, wonach die «Mehrheit der Teilnehmenden» offenbar wollte, dass das Projekt nach der Pensionierung des Kantonsingenieurs Rolf H. Meier weiterhin von diesem begleitet werde, entspreche nicht der Wahrheit, da keine entsprechende Umfrage stattgefunden habe. Haller:

«Ein neuer Kantonsingenieur könnte eine neue Perspektive bringen.»

Die 120000 Franken, die für das Projekt bisher ausgegeben wurden, erachtet Haller zudem als nicht gerechtfertigt. Vor allem die 46000 Franken an die Firma iafob, die die Bauherrschaft beriet und das Beteiligungsverfahren moderierte, seien «unnötig» gewesen. «Von den Sitzungen erhielten wir weder Präsenzlisten noch Protokolle.

Den Zeitplan, den der Regierungsrat in seiner Antwort festgelegt hat, sieht Haller ebenfalls kritisch. «Es werden wohl kaum grundlegende Veränderungen am Projekt gemacht worden sein», sagt er. Aus diesem Grund erwartet der Grossrat wieder Einsprachen und somit Zeitverzögerungen. Verständlich, wie er findet: «Es hat schlicht und einfach zu wenig Platz beim ‹Böhlerknoten›.»

Die Strasse sei beim T-Knoten 6,20 Meter breit. «Ein Lastwagen ist 2,55 Meter breit. Wie man da eine sichere Lösung für Velos und Fussgänger schaffen will, ist mir schleierhaft.» Er sei gespannt auf den April, dann wird die kurzfristige Lösung vorgestellt. Für eine der nächsten Sitzungen des Grossen Rates ist seine Interpellation traktandiert.

Dass die langfristige Lösung des Knotens separat und zu einem späteren Zeitpunkt angegangen wird, findet Haller unverständlich. Der Regierungsrat argumentiert mit der längeren Verfahrensdauer. «Die langfristige Lösung sollte durch die kurzfristige Lösung nicht eingeschränkt oder verunmöglicht werden, ansonsten fängt man schon wieder bei null oder eben gar nicht mehr an.»