Unterkulm Verkehrsbehinderung: Wynabrücke wird ersetzt – doch erst wird der Boden untersucht An der Brücke auf der Unterkulmer Böhlerstrasse werden am 16. und 17. Januar Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Die neue Brücke ist Teil eines grösseren Strassenprojekts.

In Zukunft werden Fussgängerinnen und Fussgänger die Brücke auf beiden Seiten überqueren können. Ruth Merz / WYS

Die Wynabrücke an der Unterkulmer Böhlerstrasse gibt es schon lange – 85 Jahre, um genau zu sein. Seither wird sie rege genutzt. Vor zwei Jahren untersuchte der Kanton den Zustand der Brücke. Das Fazit: Die Brücke befindet sich in einem «schadhaften Zustand», wie die Gemeinde in einer Mitteilung festhält.

«Bedingt durch das Alter und die hohe Abnutzung ist eine erneute Sanierung nicht mehr möglich», heisst es weiter. Im Rahmen des Strassensanierungsprojekts der Böhlerstrasse ab der Wynabrücke in Richtung Schöftland, ist ein Ersatzneubau der Wynabrücke geplant.

Dieser soll auf beiden Seiten Fussgängerführungen erhalten. Aktuell können Fussgängerinnen und Fussgänger nur auf einer Seite über die Wynabrücke laufen.

Kurzfristige Verkehrsbehinderungen möglich

Für die Projektierung des Ersatzneubaus müssen aber zuerst Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden, wie die Gemeinde mitteilt. Die sind vom Montag, 16. Januar, bis Dienstag, 17. Januar, vorgesehen. Wie der Gemeinderat mitteilt kann es in diesem Zeitraum zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer seien bereits informiert worden.