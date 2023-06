Unterkulm Einen Schritt näher am neuen Kindergarten: Gmeind bewilligt 4,65-Millionen-Kredit diskussionslos Die Gemeindeversammlung in Unterkulm dauerte weniger als eine Stunde. Das, obwohl unter anderem über den Neubau eines Vierfach-Kindergartens abgestimmt wurde.

Der alte Kindergarten kommt weg. Bild: zvg

Vor vier Jahren habe man erkannt, dass Handlungsbedarf besteht, erklärte Gemeinderat Markus Erismann an der Unterkulmer Gemeindeversammlung. Seit 2021 sei man nun an der Planung des neuen Kindergartens. Nachdem das Stimmvolk das Provisorium an der vergangenen Sommer-Gmeind genehmigte, werden darin seit Anfang Jahr nun drei Kindergartenabteilungen unterrichtet.

«Ab Februar 2025 sollte der neue Vierfach-Kindergarten beziehbar sein». erklärt Erismann. Weil die Unterkulmerinnen und Unterkulmer den dazugehörigen Kredit über 4,65 Millionen an der Sommer-Gmeind genehmigt haben, steht diesem Zeitplan vorerst nichts mehr im Weg. Der Neubau bietet Platz für vier Abteilungen und wird zweigeschossig gebaut. «Damit sparen wir sehr viel Platz, da jede Abteilung einen eigenen Aussenbereich braucht», erklärt Erismann.

Weniger erfreulich sind die Nachrichten, die der Gemeinderat unter «Verschiedenes» verkündet. Erismann hält fest, dass die Gebühren für den Grünabfall an der nächsten Winter-Gmeind vors Volk kommen werden. Beantragt wird dann wegen einer Neuorganisation der Grünabfuhr eine Gebührenerhöhung.

Besser steht es um das Wasser in der Gemeinde. Der Grundwasserspiegel sei zurzeit hoch genug. «Das Wasser reicht für einen heissen Sommer», so Erismann.