Unterkulm Ein Sprint, ein Heubürzel und dann zum Schwingen: Nationalturnen kehrt nach über 30 Jahren zurück nach Unterkulm Am 8. Juli treffen sich in Unterkulm Nationalturnerinnen und -turner aus der ganzen Schweiz. Die urschweizerische Sportart ist laut OK-Präsident Wolfgang Rytz in Vergessenheit geraten – zu Unrecht, wie er findet.

Auch jugendliche Nationalturner kämpfen am Nationalturnfest. Symbolbild: Severin Bigler

Bis zu 1000 Gäste werden am 8. Juli in Unterkulm erwartet. «Seit rund einem Jahr planen wir den Nationalturntag», sagt Wolfgang Rytz, Präsident des Organisationskomitees. Bisher seien die Vorbereitungen ohne Schwierigkeiten verlaufen. Auch, weil praktisch alle OK-Mitglieder schon lange dabei sind: «Die meisten waren am letzten nationalen Turnevent in Unterkulm vor über 30 Jahren schon dabei.» Ausserdem sei man in ständigem Austausch mit der Gemeinde.

Dennoch gibt es bis zum Samstag noch reichlich zu tun. So müssen unter anderem noch Sagmehlplätze, eine Steinstossanlage und ein Festzelt aufgebaut werden. «Wegen des Kindergartenprovisoriums müssen wir etwas mehr aufbauen als sonst», sagt Rytz. Dass die Containeranlage auf dem Platz neben dem aktuellen Kindergarten und der grossen Sportwiese aufgebaut wird, habe man aber schon bei der Vergabe des Turnfestes an die Gemeinde vor zwei Jahren gewusst und sich dementsprechend vorbereitet.

Der Dinosaurier unter den Sportarten

Rund 15 Helferinnen und Helfer seien aktuell beim Aufbau im Einsatz. Am Wettkampftag werden es rund 100 sein. Während heute rund 130 Nationalturnerinnen und -turner erwartet werden, seien es 1991 noch mehr als doppelt so viele gewesen. «Das Nationalturnen ist der Dinosaurier der nationalen Sportanlässe», sagt Wolfgang Rytz.

Das OK: (stehend, von links) Kurt Fuchs (Finanzen), Hansruedi Berner (Bau), Roland Lüscher (Festwirtschaft), Wolfgang Rytz (OK-Präsident); (sitzend) Urs Walti (Administration/Sekretariat), Benjamin Wagner (Festwirtschaft), Martin Widmer (Sponsoring/Gaben) und Daniel Schmid (Vertreter Aargauer Nationalturnverband). Bild: zvg

Früher seien an grossen Turnfesten Leichtathletik, Kunstturnen und Nationaltunen gleichzeitig durchgeführt worden, erzählt Rytz: «Es gab am Anlass dann einen Turnfestsieger in jeder der drei Kategorien. Wer in welcher Kategorie war, war am Körperbau jeweils deutlich zu erkennen», sagt er und lacht.

Sprinten, Schwingen und Stossen

Dass Nationalturnen heute den meisten Leuten nicht mehr bekannt ist, sei ihm bewusst. «Die Zeiten ändern sich nun mal.» Trotzdem hofft er auf möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Unterkulm. Schliesslich sei es ein eindrücklicher Anlass: «Wann sieht man schon einen Schwinger einen 100-Meter-Sprint in 12 Sekunden rennen?»

Die Sporttreibenden müssen in der Tat sehr vielseitig sein, die urschweizerische Sportart besteht aus mehreren Disziplinen. Darunter: Steinheben, Weitsprung, Sprints, Bodenturnen, Steinstossen und schliesslich Schwingen oder Ringen. «Die Athletinnen und Athleten absolvieren also zuerst einen Sprint, zeigen dann eine Bodenübung mit Überschlägen und gehen dann Schwingen», so Rytz.