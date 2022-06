Unterkulm Drängler fährt in Auto – während dessen Fahrer mit der Polizei telefoniert In Unterkulm kam es am späten Dienstagabend zu einem Scharmützel auf der Hauptstrasse. Ein Autofahrer meldete der Polizei, er werde von einem anderen Lenker bedrängt. Noch während des Telefonats kam es zur Kollision.

Provokationen zwischen zwei Autofahrern endeten am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Unterkulm in einem Unfall. Einer der Fahrer meldete der Polizei, er werde von einem anderen Lenker bedrängt. Dieser sei ihm angeblich auf der Fahrt Richtung Schöftland (Böhler) absichtlich ins Heck gefahren.

Während der Autofahrer diese Meldung durchgab, kam es erneut zu einer Kollision. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei stellte die beiden beschädigten Autos sicher, wie es in einer Mitteilung heisst.

Noch ist unklar, wie es zu den Kollisionen kam. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Angaben zur Fahrweise der beiden Lenker in einem weissen Ford Mondeo und einem grauen BMW machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim unter 062 886 88 88 zu melden. (ArgoviaToday/AZ)