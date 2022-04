Unterkulm Der Wilde Westen kommt ins Wynental: Fast 3000 Menschen werden erwartet Vom 22. bis 24. April sind im Unterkulmer Cowboy-Dorf «Silver Creek» Fans des Wilden Westens willkommen. Das Old-West-Festival findet bereits zum siebten Mal statt.

Marlise Tobler und Theres Keller (v.l.) in den Südstaatenkleidern von um 1860 waren etwa aus Zürich respektive dem Thurgau angereist. Rechts Daniela Marty. Rahel Plüss (AZ-Archiv)

Schon wieder entsteht in Unterkulm eine Überbauung. Diese könnte rund 3000 Menschen in die knapp 3500-Seelen-Gemeinde locken – jedoch nur temporär. Vom 22. bis 24. April findet das siebte Old-West-Festival statt. Am Rainenweg, gegenüber des Regionalen Schwimmbads Mittleres Wynental, wird zurzeit das Städtchen «Silver Creek» aufgebaut, welches man in ähnlicher Form wohl im amerikanischen Wilden Westen des 19. Jahrhunderts hätte antreffen können – inklusive Cowboys und Indigener Völker.

«Wir haben tolle Bands. Im Saloon, am alten Klavier, haben wir unseren Piano-Spieler. Magic Charly spielt mit seinen ‹Musicfriends› alte Lieder und verzaubert mit seinen Tricks die Leute auf der Mainstreet», sagt Erika Linder vom «Verein Old West Unterkulm». Zusätzlich gebe es Kanonenfeuer, sogenannte «Reenactors», also Leute, die geschichtliche Ereignisse authentisch inszenieren, sowie Verkaufsstände.

Wochen vor dem Festival finden bereits die Aufbauarbeiten statt. zvg

Eine weitere Attraktion sei dieses Jahr eine mehrspännige Postkutsche, die durch das Gelände fahren und Halt vor dem Saloon machen wird. In der Westernkutsche hat es Linder zufolge Platz für zwölf Erwachsene und drei Kinder.

Aufbau schon sechs Wochen vor dem Fest

Damit Ende April alles bereit ist, ist das Organisationsteam jetzt schon mit dem Aufbau beschäftigt. Dieser laufe dank vieler engagierter Helfer, «die mit Herzblut dabei sind», planmässig, wie Linder erzählt. «Der Aufbau beginnt etwa sechs Wochen vor dem Fest. Jeden Samstag wird mit jeweils zwölf bis 15 Helfern gearbeitet.» Insgesamt seien jeweils etwa 100 Helferinnen und Helfer beteiligt.

Eine Woche vor dem Fest werde dann täglich vorbereitet. «Es ist ein enormer Aufwand, der mit viel Enthusiasmus betrieben wird», so Linder. Der Aufwand sei auch finanziell. «Die Kosten sind beträchtlich und wir sind auf Sponsoring und Gönner angewiesen.» Zudem sei der Anlass wetterabhängig. Bands, Technik «und das ganze Drumherum» müsse aber in jedem Fall bezahlt werden.

Das erste Oldwest-Festival fand 2008 statt. Im April geht es in die siebte Runde. zvg

Neben traumhaftem Wetter, wünscht sich das Organisationsteam ein freundliches Miteinander: «Mit dem Durchschreiten unseres Eingangstors lässt man den Alltagsstress von sich abfallen und befindet sich an einem Ort, wo die Menschen einfach gut gelaunt sind», sagt Linder. Ebenfalls freue sie sich auf möglichst viele «Reenactors», die mit ihren Kleidern und Kostümen die «Mainstreet» besuchen. Als Abschluss findet am Sonntag, nach dem Gottesdienst, ein Umzug statt. Danach verschwindet «Silver Creek» wieder aus Unterkulm.